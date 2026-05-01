Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica”

La Comunidad Palestina de Chile expresó su “profunda preocupación, indignación y decepción” frente a la respuesta del Gobierno ante el caso de Macarena Chahuán, la ciudadana chilena que fue interceptada en aguas internacionales mientras participaba en la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza.

A través de una declaración pública, la organización sostuvo que resulta “incomprensible e inaceptable” que, ante un hecho de esta gravedad, la autoridad se limite a manifestar preocupación, calificando lo ocurrido como un “secuestro ilegal y arbitrario” que constituye una “vulneración flagrante del derecho internacional”.

En ese contexto, la comunidad cuestionó que el Estado de Chile no haya emitido una condena más firme. “La respuesta del Gobierno no solo es insuficiente, sino que contrasta con la de otros Estados”, indicaron, citando como ejemplo a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien exigió la liberación inmediata de los tripulantes.

Comunidad Palestina de Chile critica respuesta del Gobierno por caso de Macarena Chahuán y exige acción “clara y categórica” Yiannis Kourtoglou

Asimismo, criticaron que la declaración oficial no incluya una exigencia explícita para la liberación de Chahuán. “No basta con gestiones diplomáticas o seguimiento consular. Cuando se vulneran de esta manera los derechos fundamentales de una connacional, el deber del Estado es actuar con firmeza”, señalaron.

La organización también advirtió sobre la situación de otras embarcaciones con presencia de ciudadanos chilenos que continúan rumbo a Gaza, alertando que, de repetirse hechos similares, la responsabilidad del Estado será aún mayor en la protección de sus nacionales.

En la declaración, se subraya que la política exterior chilena históricamente se ha basado en el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos, principios que —afirman— no pueden ser relativizados en este tipo de situaciones.

Finalmente, la Comunidad Palestina hizo un “llamado urgente” al Gobierno a rectificar su postura, elevar el tono de su respuesta y actuar con “claridad, coherencia y determinación”, enfatizando que “la defensa de nuestros ciudadanos no admite ambigüedades”.