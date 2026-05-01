Fiscalía de Género Oriente consigue su primera condena por suicidio femicida

La Fiscalía de Género Oriente obtuvo su primera condena por el delito de suicidio femicida. “Este fallo constituye un precedente relevante en la persecución penal de la violencia de género en nuestro país”, recalcaron desde la entidad.

Los hechos que llevaron a esta determinación ocurrieron en la comuna de La Florida durante el pasado 8 de marzo, en un contexto con antecedentes de violencia de género.

Este jueves 30 de abril, el 14° Juzgado de Garantía fijó la condena de cuatro años de cárcel efectiva y sin posibilidad de pena sustitutiva para el imputado del caso.

Desde las redes sociales del ente persecutor, explicaron que el delito de suicidio femicida “sanciona a quien provoca la muerte de una mujer mediante su suicidio, cuando este es consecuencia de actos previos de violencia ejercidos en su contra”.

Se tipificó como delito durante el 2022, en el marco de la promulgación de la Ley Antonia. Tres años más tarde, la Fiscalía de Atacama logró la primera condena en Chile por el delito de suicidio femicida.