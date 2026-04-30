Katherine Martorell (RN) afirma que Kast “está respondiendo todos los días por errores de los ministros”

La secretaria general de Renovación Nacional (RN), Katherine Martorell, abordó este miércoles la instalación del gobierno de José Antonio Kast y aseguró que el Mandatario responde constantemente por los errores de los ministros, a los que acusó de “falta de lealtad”.

En conversación con 24 Horas, la exsubsecretaria de Prevención del Delito realizó una comparación de la administración anterior frente a la actual y destacó que “existen errores en la instalación de este gobierno, sí, pero no podemos olvidar de lo que ocurrió en esa instalación” anterior.

En ese contexto, Martorell afirmó que “existe una gran diferencia” entre ambos gobiernos y ejemplificó con desprolijidades como el ataque a tiros a la exministra del Interior, Izkia Siches en Temucuicui y el “gabinete” de Irina Karamanos.

La abogada entregó un diagnóstico frente a los problemas de instalación de la administración de Kast y en ese sentido, destacó que en este período “hay una forma de articulación distinta a la que existía en los gobiernos anteriores, la que es perfectible”.

“Yo pienso que el Presidente Kast sí ha leído bien el momento, pero eso no ha llegado a sus ministros”, agregó.

Así, ejemplificó con lo ocurrido recientemente con los oficios de la Dirección de Presupuesto (Dipres), donde se solicita a distintas carteras realizar reajustes e incluso “descontinuar” programas sociales, donde Kast ha tenido que desmentir recortes en planes sociales, como el Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, durante el consejo general de RN.

“Hoy ocurrió lo mismo con la PGU y tuvo que salir el ministro (Quiroz), a decir que ‘no vamos a tocar la PGU’, entonces, ¿qué ocurre ahí? Falta coordinación", lanzó Martorell.

Así, cuestionó que “uno ve que el Presidente Kast está respondiendo todos los días por errores de los ministros o situaciones relacionadas con sus ministros”.

Martorell complementó con que “no quiero que el Presidente pierda toda su línea de crédito en responder o se desgaste en responder porque él ha sido muy claro respecto a lo que quiere para Chile”.

En esa línea, afirmó que el equipo del Presidente Kast no está entendiendo que ellos son “fusibles” a quemar frente a los cuestionamientos al gobierno.

“El Presidente Kast está siendo muy leal con sus ministros al defenderlos de las distintas situaciones, pero también los ministros deben ser muy leales en no exponer al Presidente", dijo respecto del equipo ministerial.

En la misma línea, agregó que “siempre hay que mirar a los gabinetes con ojo crítico, porque finalmente el resultado de la gestión del gabinete, es lo que se traduce en la vida de los chilenos”.

Asimismo, insistió respecto a la lealtad para con Kast: “Yo veo una lealtad muy grande y una protección del Presidente hacia los ministros y no estoy viendo lo mismo devuelta y me gustaría que ello ocurriera”.

Consultada respecto a cómo debería aplicarse esa lealtad, Martorell sostuvo que se debe hacer “evitando que le lleguen problemas al Presidente”.