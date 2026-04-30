Sujeto termina en riesgo vital tras ser atacado a disparos en Cerro Navia

Un caso de doble homicidio frustrado con utilización de arma de fuego se registró este miércoles en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana, lo que dejó como saldo a dos personas heridas.

El hecho ocurrió en la calle Salvador Gutiérrez alrededor de las 15.30 horas, cuando las personas que se encontraban en la vía pública fueron atacadas con un arma de fuego por un desconocido.

Debido a lo anterior, fueron trasladados hasta el Hospital Félix Bulnes de la misma comuna para atender sus lesiones.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) detalló que uno de los heridos ingresó bajo riesgo vital al centro asistencial.

El fiscal ECOH, Esteban Silva, aseguró que se trasladó hasta el lugar por un procedimiento de agresión con arma de fuego.

“Esto afectó a un hombre chileno, joven, que está siendo atendido en el Hospital Félix Bulnes con heridas de gravedad, por arma de fuego y una segunda víctima, relacionada con el mismo hecho, quien también fue agredida con arma de fuego a 200 metros del sitio del suceso principal”, afirmó Silva.

Las diligencias investigativas fueron encargadas a la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, quienes ya trabajan en el sitio del suceso levantando evidencia balística y las cámaras de seguridad del sector.

De acuerdo con el persecutor, en el lugar se halló entre cinco a seis evidencias balísticas. Al cierre de esta nota, aún no se informaba de detenidos por este ataque.