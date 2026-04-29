Del Minsal a la universidad: Ximena Aguilera dirigirá un observatorio técnico en salud pública de la UDP

Vuelve a la academia, pero no al mismo lugar desde donde salió.

Hasta el día que asumió el cargo de ministra de Salud en el gobierno de Gabriel Boric -5 de marzo de 2022- Ximena Aguilera trabajó como académica en la Universidad del Desarrollo, donde fue directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud (CEPS) de la Facultad de Medicina.

Y aunque varios creían que regresaría allí, ahora, a 49 días de haber terminado su administración y aún con la arista judicial abierta por la cirugía a su madre, La Tercera confirmó su regreso a la vida académica, pero ahora a la Universidad Diego Portales.

Se trata de un nuevo espacio creado por la casa de estudios, el cual dirigirá “dada su larga trayectoria profesional y de gestión en el área”, según comentan entendidos en la casa de estudio.

Y es que Aguilera tiene una larga trayectoria técnica : además de dirigir la cartera por tres años y siete meses, fue consultora del proyecto Banco Mundial y trabajó en el pasado en el mismo Minsal como jefa nacional de Epidemiología y luego como jefa de la División de Planificación Sanitaria.

Durante su paso por la administración del Presidente Gabriel Boric siempre se le reconoció como una figura más técnica que política. De hecho, antes de ser nombrada también colaboraba con el gobierno, pues en marzo de 2022 fue designada presidenta del consejo asesor externo de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, instancia creada por la administración Piñera para dar continuidad a la gestión de la pandemia.

Incluso, la revista médica The Lancet publicó en 2022 un artículo titulado: “Ximena Aguilera-guiding pandemic preparedness in Chile”, texto que destacaba su trayectoria y sus aportes al manejo de la pandemia del Covid-19.

Quienes la conocen daban por hecho que volvería a la UDD, aunque también se especulaba que retomaría su carrera en organismos internacionales de salud. De hecho, mientras estuvo en el ministerio, varias veces trascendió que podría dejar el cargo para integrarse a alguna de esas entidades.

Sin embargo, en los últimos días comentó a algunos cercanos que quería un cargo menos público, además de que quería mantenerse en el país, especialmente por su situación familiar. A su vez, dicho está, mantiene asuntos judiciales pendiente.

Y es que a 75 días de dejar la jefatura de la cartera sanitaria, se conoció -a través de La Tercera- que su madre, Lucía Sanhueza, fue ingresada de urgencia al Hospital del Salvador por una fractura de cadera, menos de 12 horas después ya estaba intervenida.

Y aunque la exministra descartó que existió algún tipo de privilegio en la atención de su progenitora, en marzo la Contraloría determinó, a través de un informe, que “no se advierten motivos que justifiquen la intervención preferente de la paciente”, en relación a la coordinación con autoridades del Hospital del Salvador que realizó el jefe de asesores de la exsecretaria de Estado, Manuel Nájera, y que concluyó con la madre de la exjefa de Estado siendo atendida de forma “express”.

Caso que terminó en tribunales por tráfico por influencias y por lo que Aguilera fichó al reconocido estudio jurídico BACS (Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann) para asumir su defensa.

Además de eso, parlamentarios del oficialismo barajaron una acusación constitucional, argumentando presunto abuso de cargo, faltas a la probidad y eventuales irregularidades en la priorización de atenciones médicas. Sin embargo, esa arremetida finalmente no prosperó.