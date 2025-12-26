Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

Cerca de las 11 de la mañana del martes 23 de diciembre llegó al Hospital del Salvador -en Providencia- una adulta de 87 años con una fractura en la cadera izquierda producto de un accidente doméstico. Una hora y algunos minutos después fue hospitalizada con un régimen de manejo que reciben casi todos los pacientes que llegan con este diagnóstico.

Poco después se empezó a correr la voz en el hospital de que la adulta mayor no era cualquier paciente: Lucía Sanhueza Vargas era la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Y el ruido se intensificó aún más cuando, según diversas versiones al interior del recinto, tras su hospitalización el protocolo habitual fue acelerado.

A las 14.45 (3 horas y 45 minutos después de su ingreso) se modificó la instrucción inicial. “ Por autorización de la dirección del hospital se envía a la paciente a la sala (de pabellón) sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos ”, establece uno de los documentos del establecimiento a los que accedió La Tercera.

En otras palabras -señalan fuentes del recinto-, en un tiempo deseable para este tipo de urgencias, pero que no se logra habitualmente, se iniciaron las gestiones para trasladarla a pabellón y operarla. Una rapidez que contrasta con la realidad conocida en el mundo sanitario, donde pacientes con el mismo diagnóstico suelen permanecer horas -incluso días- en los servicios de urgencia a la espera de la misma intervención quirúrgica. Los ejemplos abundan.

Según uno de los últimos balance del Ministerio de Salud, en 2022 fueron 468.056 los pacientes que llegaron a las urgencias del país y recibieron indicación de hospitalizarse. De ese grupo, el 63% fue ubicado en una cama antes de 12 horas, mientras que el 37% restante superó ese plazo.

“Ese día había varios pacientes con el mismo diagnóstico. Sin ir más lejos, hay personas con la misma fractura que incluso mueren sin ser intervenidas. Ella no presentaba ninguna condición que la desestabilizara”, cuenta uno de los funcionarios que estaba presente durante esa jornada.

En otro de los registros hospitalarios quedó consignado que la intervención pasó por una decisión administrativa que alteró el orden de las cirugías ya programadas: “ Retraso de cirugías por pabellón de residencia bloqueado y posterior cirugía de cadera con prioridad administrativa desde urgencia , que posterga reexploración de paciente laparostomizado, quien finalmente se opera a la media noche”.

Otras voces del recinto aseveran que no la situación por la que pasó la madre de la ministra Aguilera no es extraordinaria. Las mismas fuentes señalan que en otras oportunidades han ocurrido situaciones similares respondiendo a la urgencia de cada paciente y que el ideal es, justamente, ese: atender rápidamente este tipo de lesiones.

Y dicen, además, que ese día dio la coincidencia que estaba de turno en Urgencias un traumatólogo especialista en caderas, lo que favoreció acortar los tiempos para realizar el procedimiento.

La madre de la secretaria de Estado fue operada a las 21:14, 10 horas y 14 minutos después de haber ingresado al hospital a las 11:00.

Consultados por La Tercera, desde la cartera sanitaria aseguran que los tiempos de la operación se explican por tratarse de una cirugía de urgencia. Con todo, al interior del establecimiento advierten que pacientes con el mismo diagnóstico suelen esperar días para ser operados. Incluso que habría al menos un caso de una persona que permanece a la espera de intervención desde el 17 de diciembre.