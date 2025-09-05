SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Más de 2,5 millones de personas siguen en listas de espera en 2025 pese a que 1,3 millones salieron este semestre

De acuerdo al último informe, al cierre del segundo trimestre de este año, 2.222.119 individuos esperan por una consulta nueva de especialidad y 362.373 por una cirugía. Eso sí, desde la cartera destacan que los tiempos y los registros han disminuido, aunque aún están lejos de las metas autoimpuestas por el gobierno.

Ignacia CanalesPor 
Ignacia Canales

Una de las principales preocupaciones tanto del gobierno como del mundo sanitario son las listas de espera, no solo por el alto número de personas que permanecen en ellas, sino también por los prolongados tiempos que deben aguardar para recibir atención. Tanto así que ha sido uno de los flancos permanentes desde que asumió esta administración y es parte de casi todos los programas de los candidatos presidenciales.

Y ahora el Ministerio de Salud entregó al Congreso el informe que trimestralmente debe remitir con la actualización del panorama en Chile, con el fin de transparentarlo.

De acuerdo a ese balance, al 30 de junio de este año los datos alcanzan su punto más alto en cuanto a registros: 2.222.119 personas esperan una consulta nueva de especialidad -lo que equivale a 2.699.409 registros de prestaciones porque una persona puede estar esperando más de una atención- y 362.373 personas aguardan por una cirugía, correspondientes a 412.596 intervenciones pendientes.

Desde la cartera de Salud liderada por la ministra Ximena Aguilera detallan que estas cifras representan una disminución de 17.759 personas en espera de una consulta y 7.892 personas menos en lista para una intervención, respecto al trimestre anterior.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, destaca que entre las cifras más relevantes está que, solo en este semestre, más de 1,3 millones de personas salieron de las listas de espera y que 8 de cada 10 lo hicieron porque recibieron efectivamente su atención, ya sea mediante consulta, cirugía, resolución en la atención primaria, telemedicina u Hospital Digital.

Pero Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, advierte que "si bien los números son mejores que el primer trimestre, hay un 5% más de personas comparado el mismo trimestre del año pasado, eso equivale a 125 mil personas. Además, los tiempos de espera parecen haberse estancado en promedios demasiado altos“.

Y es que las cifras, si bien muestran avances, no permiten suponer que la meta autoimpuesta por el Presidente Gabriel Boric en junio de 2023 de reducir a 200 los días de espera para cirugías y atenciones se cumplirá. En consultas nuevas de especialidad la mediana de espera se redujo de 520 días en 2021 a 264 días en 2025, mientras que en cirugías pasaron de 587 a 297 días.

En ese contexto, el subsecretario de Redes afirma que “sabemos que la meta de 200 días es ambiciosa y que no todos los servicios partirán del mismo punto: hay realidades muy distintas en regiones con más dispersión geográfica o con mayor presión de demanda. Pero lo importante es que la tendencia es clara: estamos bajando los tiempos de manera sostenida y eso es fruto de una gestión muy rigurosa”.

Entre las medidas que están tomando desde la cartera, la autoridad afirma que se están reforzando tres ejes: apoyo a los servicios con mayores brechas mediante equipos de acompañamiento, derivaciones a un segundo prestador a través de convenios con Fonasa y alianzas con los gobiernos regionales, y el fortalecimiento de la salud digital y la atención primaria como espacios de resolución.

“Lo que buscamos es que ningún paciente sienta que queda atrapado en la espera. Puede que algunos servicios tarden un poco más en llegar a la meta, pero el rumbo es correcto y el compromiso del Ministerio es seguir reduciendo estas listas con transparencia, eficiencia y un enfoque humano”, concluye Martorell.

Más sobre:Listas de esperaSaludCirugíasMinsal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal

Gobierno espera que el proyecto de litio de Enami y Rio Tinto comience a operar entre 2032 y 2034

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

Lo más leído

1.
Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

2.
Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

3.
Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

Cerca de 200 personas atacan comisaría de Huechuraba

4.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

5.
A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Vuelven el frío, heladas y lluvia: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Nuevas fechas de Chayanne en Chile: confirman cuándo es la venta de entradas y precios

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico y cuáles serán los montos

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera
Chile

Corte confirma prisión preventiva para policías bolivianos detenidos en la frontera

“El gurú de los emprendedores”: estafa piramidal que lideró sujeto detenido en Brasil se cuantifica en $10 mil millones

Bancada RN envía carta a Boric y pide que reconsidere decisión de dar urgencia a proyecto de aborto legal

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal
Negocios

Grau dice que gobierno está analizando propuestas de comisión asesora por recorte fiscal

Gobierno espera que el proyecto de litio de Enami y Rio Tinto comience a operar entre 2032 y 2034

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca
Tendencias

Cómo fue la cena de Trump con líderes de la tecnología como Zuckerberg, Gates y Altman en la Casa Blanca

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Cómo Trump planea reinterpretar un tratado de misiles para vender drones de ataque pesado a otros países

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay
El Deportivo

La selección chilena suma una nueva baja para el partido ante Uruguay

El Mundial 2026 suma más invitados: Marruecos se convierte en el primer clasificado de África

Los manda a la FIFA: la U se aburre de Independiente y lo acusa de promover el odio

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”
Cultura y entretención

Los ejes de Task, la nueva serie de Mark Ruffalo y del creador de la exitosa Mare of Easttown: “Es igual de potente”

Chayanne vuelve a Chile en 2026 con shows en el Estadio Nacional y Viña del Mar

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico
Mundo

Crisis entre EE.UU. y Venezuela escala tras la revelación de que Trump ordenó el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico

La ONU pide a Estados Unidos la retirada de las “inaceptables” sanciones a ONG palestinas por colaborar con el TPI

Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón se reunirán en Seúl por primera vez en una década

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas
Paula

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue