Gobierno destina 73 mil millones de pesos para reducir listas de espera en el sistema público de salud

Este sábado, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, entregaron detalles sobre la implementación del Plan Operativo de Reducción Listas de Espera.

La medida significa una inyección de 73.000 millones de pesos adicionales al sistema de salud pública , como parte de una serie de medidas destinadas a reducir los tiempos de espera en consultas médicas, cirugías y tratamientos especializados.

El objetivo de este plan es reducir la mediana de espera a 200 días en los servicios de salud pública, una meta que ya ha sido alcanzada por algunos servicios en el país. Para ello, los recursos serán distribuidos entre los 29 Servicios de Salud del país, priorizando aquellas áreas con mayor demanda, como cirugías pendientes, consultas especializadas, radioterapia, quimioterapia y odontología.

“Una de las prioridades de nuestra gestión es reducir los tiempos de espera, que se han visto muy prolongados desde la pandemia, lo cual ha sido un gran desafío no solo en Chile, sino en varias partes del mundo”, expresó Aguilera.

En ese sentido, la ministra explicó que “durante la negociación presupuestaria, conseguimos recursos adicionales para las listas de espera, 73 mil millones de pesos, que comenzamos a distribuir una vez que se aprobó la ley de licencias médicas grandes emisores”, indicó la ministra Aguilera durante su visita al Hospital San Juan de Dios.

Se espera que el plan beneficie a cerca de 181.000 pacientes adicionales a lo largo del año, acelerando el acceso a atención médica en áreas clave.