Fallece Luisa Riveros, dirigente social que denunció los crímenes de la dictadura ante el Papa Juan Pablo II

Este sábado falleció Luisa Riveros, dirigenta social que denunció las violaciones de derechos humanos.

Además, en 1987 Riveros denunció ante el Papa Juan Pablo II los crímenes que se cometían en Chile.

Su intervención se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa histórica visita.

Ante esto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), publicó este sábado en redes sociales “en el Día de las Detenidas y Detenidos Desaparecidos, nos despedimos de Luisa Riveros, pobladora que luchó valientemente por la recuperación de la democracia”.

Sumaron que “Luisa denunció, delante de los ojos del mundo, los horrores de la dictadura”.

“En 1987, durante la visita del Papa Juan Pablo II, en la población La Bandera, Luisa se subió a un escenario a dar cuenta de la pobreza y a relatar los crímenes que se cometían en Chile” , agregaron.

Además, publicaron una afiche con una frase de Riveros : “Queremos una vida digna sin dictadura. Por lo mismo vamos a visitar a los presos políticos y a los torturados”.

“Pedimos que se haga justicia y vuelvan los exiliados. Acompañamos a los familiares de los detenidos desaparecidos y queremos que se nos escuche y se nos respete”, terminó.

Foto: Museo de la Memoria

Por su lado, el cardenal Fernando Chomalí publicó en X que “supe del lamentable fallecimiento de Luisa Riveros. Mujer de fe y coraje que en plena dictadura levantó la voz por los que no podían hacerlo".

“Su testimonio ante san Juan Pablo II sigue siendo un signo de esperanza y dignidad. Mis oraciones por ella, su familia y seres queridos”, finalizó.