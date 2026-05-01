Lyonnes y Tiane Endler van por la remontada ante Arsenal para seguir soñando con otra Champions League

Lyonnes y Tiane Endler deben dejar atrás los errores de la semana pasada si quieren volver a tocar el cielo del fútbol europeo. Este sábado se enfrentan de local a Arsenal, por la semifinal de vuelta de la Champions League femenina, un duelo en el que tienen que revertir el 2-1 que recibieron en el encuentro de ida.

La capitana de la selección chilena fue protagonista en Londres con errores que no son propios de su categoría. A los 59′, cuando ganaban por la cuenta mínima, tuvo una mala salida tras un tiro libre rasante de Mariona Caldentey. No pudo atrapar el balón y la jugada acabó en el 1-1. Luego, un enredo entre Engen y la chilena, luego de un mal pase hacia atrás de Lindsey Heaps, terminó con un choque entre la portera con su compañera y con el gol de Olivia Smith para el definitivo 2-1.

Foto: Lyonnes en Instagram.

El camino da confianza para la remontada

Pero el equipo de las francesas sabe de remontadas. Hace un mes, por los cuartos de final del torneo, cayeron por la cuenta mínima en Alemania ante Wolfsburgo, pero en la vuelta, en un emocionante duelo, vencieron por el mismo marcador y en la prorroga sacaron una diferencia de cuatro goles para meterse en las semifinales.

Esta reacción se suma a la impecable primera ronda que tuvieron, en la que acabaron invictas con cinco triunfos y un empate. La racha se desglosa con victorias sobre Arsenal (su mencionado rival este fin de semana), Polten, Wolfsburgo, Manchester United y Atlético de Madrid; en tanto, la igualdad fue contra Juventus.

Pensando en la revancha, el entrenador español Jonatan Giráldez guardó a buena parte de sus jugadoras en el partido que disputaron este miércoles ante Nantes, en el que igualaron 1-1 y en donde justamente estuvo en el arco Tiane Endler. Cabe destacar que el la liga local Lyonnes marcha en el primer lugar con 57 puntos, con una distancia amplia de sus más cercanas perseguidoras. No obstante, aún le falta jugar el Final Four para festejar el ese título, además de la final de la Copa de Francia contra PSG, por lo que serán semanas importantes peleando trofeos en Europa y en el fútbol francés.

Algunas de las estrellas que no fueron titulares esta semana contra Nantes y que podrían ser relevantes en la vuelta ante las inglesas son la histórica delantera Ada Hegerberg, la capitana Wendie Renard o la veloz Kadidiatou Diani.

El duelo entre Lyonnes y Arsenal está pactado para este sábado 2 de mayo a las 9.00 horas de Chile, en el Matmut Stadium. Tiane busca su segunda final de Champions League femenina luego de levantar la copa en la temporada 2021-2022.