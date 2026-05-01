Guardiola explica por qué fue a un partido de tercera división a la hora del PSG-Bayern: “Los entrenadores no son buenos”

La ironía de Pep Guardiola por el 5-4 del PSG ante Bayern Múnich: “Los entrenador no son buenos y los jugadores una m...”. Foto: @mancity

Pep Guardiola ironizó sobre el partido entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich, uno de los encuentros más comentados en la última semana. El histórico 5-4 en la Champions League generó un debate sobre el nivel exhibido por ambos elencos. Sin embargo, el técnico del Manchester City se restó del análisis.

Mientras gran parte del público siguió ese duelo, el entrenador catalán optó por ir al estadio a la misma hora para ver un partido de tercera división inglesa entre Stockport County y Port Vale.

Guardiola se perdió el partido de la Champions por ver uno de tercera división.

“El día anterior vi que jugaban el PSG contra el Bayern Múnich y pensé: ‘Vaya desastre de partido. Además, los entrenadores, Luis (Enrique) y Vincent (Kompany), no me parecen especialmente buenos, y el nivel de algunos jugadores es una merda’”, ironizó Pep Guardiola.

Luego explicó su decisión: “Estoy enamorado del fútbol inglés y fui a ver al Stockport”.

Sobre la comparación de la llave del PSG y Bayern con el otro partido la Champions League, entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, el entrenador le bajó el perfil a quienes califican a Diego Simeone y Mikel Arteta de defesivos. “Eso es lo bonito del fútbol. Tú y yo no somos iguales; yo soy más guapo que tú. En cualquier caso, fue un buen partido, aunque con estilos diferentes”, dijo Guardiola.