“A reventarles la cabeza”: la arenga de Fernando Zuqui antes del triunfo de la UC ante Barcelona en la Libertadores.

Universidad Católica volvió a Chile tras su victoria ante Barcelona en Ecuador. Con el paso de los días se han conocido algunos registros inéditos. Por ejemplo, a través de sus redes sociales, la UC expuso la arenga de Fernando Zuqui en el camarín del estadio Monumental Banco Pichincha, justo antes de salir a jugar el partido.

“Ganando nos ponemos primeros. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Salgamos a la cancha y en los primeros minutos a reventarles la cabeza, muchachos. Demostremos las ganas de competir y de quedar primeros, para demostrar lo que somos”, dijo el volante argentino.

La petición de Zuqui a sus compañeros se cumplió de lleno: antes de la pausa de hidratación a los 22 minutos, la UC ya ganaba por 2-0, con goles de Fernando Zampedri y Clemente Montes. Luego logró aguantar el partido y terminó imponiendose por 2-1. Ahora, el equipo de Daniel Garnero es líder del Grupo D.

Zuqui tiene contrato hasta junio en Universidad Católica. En entrevista con El Deportivo, el mediocampista anticipaba su intención de extender el vínculo. “Estoy contento acá. Mi idea es seguir. Estoy contento en el país, en la ciudad. Es un club muy grande. Llegado el caso, hablaremos con la gente del club y ojalá que sea lo mejor para ambas partes”, señaló en esa oportunidad.

En esa instancia anticipaba la participación estudiantil en la Copa Libertadores. “Nuestro objetivo es competir, estar con posibilidades de pelear el torneo, porque somos un club grande donde se requiere eso, y yo siempre digo que lo más importante es el ahora, el presente. Lo más importante es ganar estos partidos que tenemos por delante. Mostrar lo que tenemos para hacerle daño al rival”, decía.