Entrevista con Fernando Zuqui, volante de la UC: “Este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente”.

Fernando Zuqui (34 años) está de vuelta en la UC. Tras sufrir en junio de 2025 la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo tuvo de baja por nueve meses, el mediocampista argentino vuelve a ser una opción para Daniel Garnero. Ahora anticipa el partido ante Boca Juniors, que tendrá un componente especial para él. Con pasado en el club xeneize, donde fue campeón, el volante está listo para enfrentar a su exclub con la camiseta cruzada, en el regreso de los estudiantiles a la Copa Libertadores y en el estreno del Claro Arena a nivel internacional.

¿Cómo toma su regreso tras una baja de nueve meses por lesión?

Fue largo... lo importante es que hoy estoy de vuelta, volviendo a competir y sumando minutos. Así que contento. Después de mi lesión justo el equipo comenzó a progresar el año pasado. Hoy me toca regresar y competir para estar disponible para el cuerpo técnico, para mis compañeros, para cuando me toque... Siempre he dicho que uno tiene que prepararse para eso. Hoy pienso en el corto plazo, en el partido que viene.

En su retorno ya le ha tocado ser gravitante, con asistencias, ¿le mete presión a sus compañeros en el mediocampo?

Como dije anteriormente, uno trata de entrenarse de la mejor forma, sabiendo que viene de una lesión, para estar de la mejor forma para cuando me necesite el técnico. Me he sentido bien, pude asistir a un compañero para que pueda terminar en gol la jugada. Y de eso se trata mi trabajo, de poder rendir cada partido que me toca de la mejor forma.

En los últimos goles que hizo Giani, él fue a abrazarlo a usted, ¿por qué?

Desde que llegó Justo (Giani), entró rápidamente en el grupo. Es un muy buen chico, que lo conocía por amigos en común. Me pone contento su presente. Hablamos antes del partido ante Universidad de Concepción y le dije que si hacía un gol lo festeje conmigo.

¿Renovará su contrato en la UC?

Tengo contrato hasta junio. Ahora estoy pensando en hacerlo de la mejor forma en estos meses que me quedan. Después pensaré en el futuro.

¿Entonces no ha tenido conversaciones con la dirigencia?

Estoy contento acá. Mi idea es seguir. Estoy contento en el país, en la ciudad. Es un club muy grande. Llegado el caso, hablaremos con la gente del club y ojalá que sea lo mejor para ambas partes.

Usted jugó en Boca Juniors, el rival de la UC esta noche en el estreno de la Copa Libertadores, ¿cómo anticipa el partido?

Estamos todos un poco ansiosos para este partido, en una competencia tan importante como es la Copa Libertadores. Poder iniciar en nuestro estadio contra un rival como significa Boca... Me tocó vestir esa camiseta, jugar ahí, salir campeón con el club. Sé lo que significa, pero hoy defiendo a Católica. Estoy en un club muy grande. Con esfuerzo, constancia y como un gran equipo que somos, espero que podamos sacar adelante el partido de este martes.

Zuqui en entrevista con El Deportivo. Pablo Vásquez R.

¿Estaba ansioso por debutar en el Claro Arena?

Obviamente que a uno le generaba ansiedad, alegría, porque poder debutar en ese estadio con nuestra gente es importante.

¿Por qué la UC ha mostrado versiones distintas de local y de visita esta temporada?

Necesitamos ser más regulares en cuanto a resultados. Como lo mencioné, estamos en un club grande, donde necesitamos ganar todos los partidos, o por lo menos competir siempre. El ganar debe ser una consecuencia de lo que hagamos dentro del campo. Hay que sacar lo mejor de cada uno para el equipo y que podamos ganar los partidos y así acercarnos a la cima en todas las competencias que estamos afrontando.

¿La meta del semestre es avanzar en la Copa Libertadores?

Nuestro objetivo es competir, estar con posibilidades de pelear el torneo, porque somos un club grande donde se requiere eso, y yo siempre digo que lo más importante es el ahora, el presente. Lo más importante es ganar estos partidos que tenemos por delante. Mostrar lo que tenemos para hacerle daño al rival.

¿Qué le pide Daniel Garnero en el campo de juego?

Poder hacer la conexión entre defensa y ataque. Ser una herramienta para mis compañeros, poder asistir y ser importante en diversos momentos y lugares. Más allá de la experiencia, que otros compañeros también la tienen, me dice que debo manejar los partidos.

¿Siente que rema desde atrás para ganarse la titularidad luego de su lesión?

Mi objetivo es entrenarme de la mejor forma todos los días. Después la decisión es del técnico. Uno quiere jugar, quiere ser titular y ayudar al equipo.

¿En algún momento vio lejos su retorno?

Tenía claro cuales eran los plazos. Sabía que eran varios meses y traté de entrenarme desde el primer día hasta que volví. Debía volver bien tanto futbolística como físicamente. Me saco el sombrero ante el cuerpo técnico y los médicos. Fueron muy importantes en esta recuperación, los doctores, los kinesiólogos, la gente del club. Estoy muy agradecido de ellos.

¿Cómo reaccionó el plantel cuando vio el grupo de la Copa Libertadores?

Me gustó, porque a uno siempre le atraen los objetivos que requieren dar el 100%. En la Copa Libertadores están los mejores equipos y más allá de quien te toque, uno debe tener personalidad para afrontar los partidos. Ahora hay que demostrarlo en la cancha. Tenemos con qué pelear.

¿Cree que el partido se manchó por la polémica de las entradas para los hinchas de Boca Juniors?

No puedo opinar mucho, porque no sé bien cómo fue el tema. Uno no quiere meterse en esos temas, porque nos alejamos de la realidad de jugador. Hay que pensar en el partido, en ser competitivo y ganar.

¿Cómo ve al Boca Juniors de Úbeda?

Sabemos lo que significa Boca. Es un club grande. La Copa Libertadores es importante para ellos. Es un equipo que tiene buenos jugadores, hoy tiene muy buenos nombres y jerarquía. Es un equipo difícil al que vamos a enfrentar, pero pienso en lo que tenemos nosotros. Estoy convencido de que nos va a ir bien.

La UC ha partido ganando en sus últimos dos encuentros, pero le costó mucho llegar a eso. ¿Por qué?

Era una de las cosas que debíamos corregir. Hay que tratar de mantener el arco en cero durante los primeros minutos, porque después tenemos la posibilidad de convertir. Pero este equipo tiene mucha personalidad, es muy valiente. Hemos dado vuelta varios resultados. Siempre hay algo para mejorar, para crecer. Nosotros vemos los videos después de cada partido y, en base a eso, queremos mejorar y ser un mejor equipo.