Fernando Zuqui enfrenta la presión de la UC en la Copa de la Liga: “Sabemos que no tenemos margen de error”

Fernando Zuqui está de vuelta en Universidad Católica. El volante Argentino volvió a la actividad después de varios meses fuera de las canchas a causa de una lesión. Su regreso fue en el encuentro contra Ñublense por la Copa de la Liga, partido en el que los chillanejos se impusieron por 1-0.

Con este panorama, anticipa el que será su próximo desafío en la competición contra Cobresal y plantea la manera en la que saldrán a enfrentar la Copa Libertadores.

Sobre su regreso, el mediocampista aseguró sentirse “contento, porque fue una larga espera para volver a las canchas y volver a sumar minutos”, comentó este viernes en conferencia de prensa.

“Me tocó el otro día poder volver a eso que uno ama, que es estar dentro de un campo de juego. Después de nueve meses que se hicieron un poco largos, y más por este tipo de lesiones que todos sabemos, estar nuevamente me puso muy feliz”, prosiguió el transandino de 34 años.

“Fueron nueve meses donde uno tiene que estar preparado mentalmente, porque es una lesión larga y difícil de llevar, pero todo a su tiempo. Hoy me siento bien, preparado para volver a estar a disposición del cuerpo técnico y tratar de ayudar del lugar que me toque”, aseguró.

Por cierto, no se olvidó del rol fundamental que tuvo su familia en este proceso. “Agradecer a mi mujer y a mis hijos, que estuvieron durante todo este tiempo en un periodo difícil. Con trabajo y humildad uno pudo volver. También agradecer a todos los hinchas y la gente del club, que me dieron un apoyo constante durante todo este tiempo”, compartió.

Las metas de la UC

Tras la caída contra Ñublense, Universidad Católica piensa recuperarse en la Copa de la Liga a costa de Cobresal. “Desde este lado no tenemos dudas. Sí tenemos que mejorar. Antes tenemos dos partidos importantes que jugar, pero para llegar bien a la Copa Libertadores tenemos que pensar ahora en el partido del lunes”, sostuvo.

“Es fundamental para nosotros ese partido. Ir, hacer un buen juego, ser protagonistas y ganar. Estamos en un club muy grande donde cada competencia que nos toque es jugar, tenemos que ganar, pero ganar imponiéndonos al rival y eso es lo que estamos buscando para encontrar nuestra mejor versión como equipo”, sumó.

Por último, indicó que “estamos calientes por lo que fue el último resultado. Puertas adentro somos los primeros en hacer autocrítica y en saber las cosas que tenemos que mejorar, entonces estamos en busca de eso. Sabemos que no tenemos margen de error y tenemos que ganar el lunes”, cerró Fernando Zuqui.

El partido entre Universidad Católica y Cobresal por la Copa de la Liga está programado para este 30 de marzo, a partir de las 18.00 horas, en el estadio El Cobre de El Salvador.