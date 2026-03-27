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    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde

    La prensa internacional hizo eco de la victoria de la Selección Chilena en el duelo amistoso que se disputó en Nueva Zelanda.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    En Argentina vuelven a burlarse de Chile. www.photosport.nz

    La Roja a cargo de Nicolás Córdova enfrentó la madrugada de este viernes a Cabo Verde en un nuevo partido amistoso que esta vez se desarrolló en Nueva Zelanda. El conjunto nacional se impuso por 4-2 al conjunto africano que se encuentra preparando su participación mundialista.

    La victoria encontró especia eco en la prensa transandina que volvió a burlarse del Equipo de Todos. Olé dio a conocer a través de sus redes sociales que “los trasandinos sufrieron pero dieron vuelta el resultado ante los africanos, que sí están clasificados al Mundial”.

    A su vez, en la página web, destacaron que “con goles de un ex River y un jugador de Independiente, Chile le ganó a la Cabo Verde mundialista en su amistoso”.

    “La selección de Chile derrotó durante la madrugada de este viernes a la de Cabo Verde por 4 a 2 en un partido amistoso jugado en el Estadio Eden Park, de la ciudad neozelandesa de Auckland. La Roja se fue en ventaja con un gol de Ben Brereton a los 16 minutos. Maximiliano Gutiérrez, en el minuto 58, Felipe Loyola en el 67 y Gonzalo Tapia en el 79 completaron la lista de goleadores para el seleccionado dirigido por Nicolás Córdova”, añadieron.

    “Dailon Livramento, en el minuto 21, y Sidny Lopes Cabral, a fines del primer tiempo, recortaron distancias para la selección que jugará su primera Copa del Mundo, certamen para el que ya prepara su debut con España, que será el 15 de junio en el grupo H, que completan las selecciones de Arabia Saudí y Uruguay”, cerraron.

    Por su parte, Infobae compartió que “la selección de Chile derrotó este viernes de remontada a la de Cabo Verde por 4-2 en un partido amistoso sin antecedentes jugado en el Estadio Eden Park, de la ciudad neozelandesa de Auckland”.

    “La Roja se fue en ventaja con un gol de Ben Brereton a los 16 minutos. Maximiliano Gutiérrez en el minuto 58, Felipe Loyola en el 67 y Gonzalo Tapia en el 79 completaron la exhibición. Dailon Livramento, en el minuto 21, y Sidny Lopes Cabral en el tercer minuto añadido al primer tiempo recortaron distancias”, ampliaron.

    También hicieron hincapié en el hecho de que “Chile ha comenzado a conformar un nuevo grupo para las eliminatorias del Mundial 2030 debido a que ha quedado al margen del torneo por tercera ocasión consecutiva”.

    En Cabo Verde, por su lado, A Naçao escribió que “los Tiburones Azules perdieron 2-4 ante Chile en la madrugada de hoy, en el primero de los dos partidos del torneo FIFA Series 2026. A pesar de ello, Pedro “Bubista” expresó su orgullo por el carácter de sus jugadores y el fútbol que mostraron”.

    “Cabo Verde perdía 0-1, pero le dio la vuelta al partido con goles de Dailon Livramento y Sidny Lopes Cabral, llegando al descanso con una ventaja de 2-1. En la segunda parte, sin embargo, encajaron tres goles que determinaron el resultado final de 4-2 a favor de los chilenos, en un partido marcado por la expulsión del defensa Diney, que acabaría condicionando al equipo de Cabo Verde”, complementaron.

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