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    “Un baño de realidad”: prensa brasileña fustiga al Scratch tras la derrota ante la selección de Francia

    La Canarinha cayó por 2-1 ante los galos, en el amistoso disputado en Boston, Estados Unidos. “Deja una mala impresión”, advierten los medios locales sobre el rendimiento de la Verderamarelha.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Mbappé abrió la cuenta para la selección de Francia en el triunfo ante Brasil. FOTO: FFF.

    La selección de Brasil, eterna candidata al título mundial, mostró muy poco. A poco más de dos meses del inicio del torneo de 2026, el equipo de Carlo Ancelotti mostró su peor cara para perder 2-1 ante Francia, finalista en Qatar 2022.

    Pésimo, sobre todo, después de que los galos quedaran con un jugador menos a los 54 minutos tras la roja al zaguero central Dayot Upamecano, cuando el partido estaba 1-0 en favor de los europeos.

    Precisamente, los medios del país más grande de Sudamérica, fieles a su estilo, le dieron con todo a esta descafeinada versión del equipo de Carlo Ancelotti, uno de los más fustigados por la prensa.

    “Francia ganó 163 a 9. Más precisamente, los casi 163 meses (casi 14 años) de trabajo de Didier Deschamps contra los nueve meses de Carlo Ancelotti. Claro que no todo se reduce a eso. También hay problemas técnicos y tácticos: la escuela de fútbol brasileña actualmente tiene dificultades para producir creadores de juego en el mediocampo y en las bandas, algo que parece haber marcado el plan de juego del propio entrenador italiano”, advirtió el portal Globo Esporte.

    En la misa nota, el medio deportivo más visto de la nación, agregó que “Brasil era uno de los mayores productores de talento del mundo en la actualidad. Lo cierto es que la historia del partido puede contarse desde la perspectiva de la torpe gestión de la selección nacional en los últimos años, las dificultades actuales del fútbol brasileño y las ausencias que debilitaron a un equipo que, obviamente, aún no está listo”.

    En la misma línea, el columnista de ESPN Brasil André Kfouri, asegura que “la decisión de ‘entregar el balón al rival’ no evidencia un mal uso de los recursos futbolísticos por parte de un entrenador tímido, sino más bien un intento de aprovechar las características de los jugadores disponibles dentro de un proyecto de jóvenes promesas y altas exigencias”.

    Dura advertencia

    Pero la preocupación cunde entre los brasileños. La derrota ante los Bleus advierte de lo lejos que se encuentra la Canarinha de sus mejores versiones y, sobre todo, de las mejores selecciones del planeta.

    “Francia gana con diez hombres y le da un baño de realidad a Brasil a 76 días del Mundial”, tituló el portal UOL en su nota principal sobre el encuentro, después de concluir que perdió de manera justa ante “el rival más complicado antes de la Copa del Mundo”.

    Estado de Sao Paulo fue igual de lapidario en su análisis y coincidió en que “Brasil deja una mala impresión ante su rival más duro antes del Mundial”. En la misma línea concluyó que “a pesar de contar con un jugador más desde el inicio de la segunda mitad, el equipo brasileño mostró un juego ofensivo deficiente, cometió demasiados errores y fue derrotado en Boston”.

    Mauro Beting, columnista del mismo medio aseguró que “tenemos que aceptar el rendimiento del equipo y la derrota contra Francia (...) en una jornada que evoca nostalgia por tiempos de dibujos animados y cuentos de hadas”.

    ESPN Brasil fue igual de frontal para aterrizar las opciones de su selección para la próxima Copa del Mundo: “Francia le demuestra a Brasil que el viaje es largo, pero el camino es corto”.

    Más sobre:FútbolSelección de BrasilSelección de FranciaCarlo AncelottiCopa del Mundo 2026

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