Hinchas de Boca Juniors agotan las 2.000 entradas para visitar a la UC en el Claro Arena

El duelo entre Universidad Católica y Boca Juniors va tomando forma. Este martes, los cruzados recibirán a los xeneizes en el Claro Arena, abriendo la fase grupal de la Copa Libertadores. Luego del tira y afloja entre Cruzados y la Conmebol, que exigió el cumplimiento del reglamento, para asegurar las 2.000 entradas para la hinchada visitante, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana dio luz verde para que haya presencia de fanáticos argentinos en el reducto de Las Condes.

“Hubo un ejemplo claro de lo que queremos para el fútbol. Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que establecimos en esta reunión”, declaró el jueves el delegado presidencial Germán Codina, luego del diálogo que tuvo con las autoridades de la concesionaria cruzada, en el afán de destrabar un asunto que se estaba tornando complejo, en la eventualidad de haber tenido que salir de San Carlos de Apoquindo ante la presión de la Confederación Sudamericana.

El interés por presenciar un partido de esta envergadura es alto. Se prevé un estadio lleno, considerando los abonados de la UC, las reubicaciones en el mismo recinto, ante la presencia de hinchada visitante, más la propia barra de Boca. Este sábado, se confirmó que se agotaron las 2.000 entradas que se pusieron a disposición de los forofos xeneizes.

Durante este mismo día, Boca Juniors había comunicado la manera en la cual sus fanáticos podían adquirir los tickets. Una exigencia era registrarse en el Registro Nacional de Hinchas, para el enrolamiento biométrico. Para entrar al estadio, se utilizará el sistema de control de acceso biométrico con reconocimiento facial. Además, para quienes compraron entradas, será obligatorio presentar su pasaporte vigente al personal de control de seguridad. Boca indicó que no serán aceptados documentos de identidad distintos al pasaporte.

El ingresó al perímetro del Claro Arena, para la hinchada boquense, será por Av. República de Honduras. Los 2.000 hinchas visitantes serán ubicados en la Tribuna Ignacio Prieto (al norte), acceso por Codo C, por las puertas 64 a la 67. Por motivos de seguridad, el acceso para los fanáticos transandinos será entre las 17 y las 18 horas, según lo establecido por las autoridades.

Mediante sus redes oficiales, la UC confirmó que no se venderán entradas para el partido. “La decisión se sustenta en las complejidades de un partido que recibirá 2 mil hinchas visitantes, lo cual ha obligado a implementar ajustes en la operación por motivos de seguridad”, argumentó Cruzados.