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    Betis se queda en blanco ante Espanyol y suma seis fechas sin victorias en LaLiga

    Los dirigidos de Manuel Pellegrini empataron sin goles en la Cartuja y no ganan en el torneo desde el 15 de febrero pasado. Los sevillanos continúan quintos y ahora visitan al Braga, por la Europa League.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Betis Espanyol

    Betis no puede recuperar terreno en LaLiga. El cuadro de Sevilla no pudo salir del empate sin goles en casa ante Espanyol y encamina una racha de más de mes y medio sin triunfos en LaLiga, pese a mantener la quinta posición.

    Aunque a esta altura de la temporada todo se hace más lento. Bajo esa premisa, una escuadra como la andaluza, viva en el torneo liguero por cosas importantes y también en el plano internacional, con un plantel que empieza a sentir el largo camino.

    Pese a esa carga, los dirigidos de Manuel Pellegrini no renunciaron a la iniciativa. Los catalanes defendían con muchos jugadores en su campo, pero el local trataba de abrir la cancha para hacer daño.

    La primera clara de los sevillanos llegó a los 6 minutos. Después de un tiro de esquina al punto penal, el cabezazo potente de Diego Llorente encontró bien ubicado al golero serbio Marko Dmitrovic para evitar la apertura del marcador.

    Pero el traslado de la pelota de los béticos era completamente infructuoso. El ordenado entramado defensivo de los Periquitos no deja espacios para la insistencia de los locales.

    Antes de la media hora, un remate desviado del Cucho Hernández llevó algo de inquietud en el lado de los catalanes. Tras ese intento, el golero Dmitrovic paró los disparos de Aitor Ruibal y Sergi Altimira para comenzar a alzarse como figura.

    Poco antes de la primera mitad, el colombiano Hernández ensayó otro remate, pero su media vuelta dio en la parte de afuera de la red que defiende el arquero balcánico.

    En blanco

    En el tiempo complementario, el Espanyol intentó a una cara un poco más ofensiva de lo poco que había hecho en la primera parte. El equipo de Manolo González intentó tomar la pelota ante un equipo verdiblanco que no encontraba el camino del gol.

    A los 65 minutos, el Ingeniero decidió la salida del desaparecido brasileño Antony para que ingresara el marroquí Abde, quien pretendía ser un revulsivo para despertar a los andaluces.

    Sin embargo, los pupilos del técnico chileno no lograban romper el cerco de su eventual visitante. Situación que bien pudo cambiar a los 80 minutos, cuando el remate de Pablo García dio de lleno en el horizontal para evitar la primera conquista.

    Betis apuró un poco más en los instantes finales, pero no logró salir del cero. Momento preocupante para el equipo del chileno que, aunque se mantiene en el quinto puesto con opciones de Champions League, es acosado intensamente por la Real Sociedad y Celta de Vigo, que el domingo se mide a Valencia.

    Encima, los sevillanos llegan llenos de interrogantes para la ida de los cuartos de final de la Europa League, instancia en la que deberán visitar el miércoles al Sporting Braga portugués.

    Más sobre:FútbolBetisEspanyolManuel PellegriniLaLiga

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