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    Política

    Cámara de Diputados despacha al Senado megarreforma: se aprueba “corazón” y oposición apuesta a reservas de constitucionalidad

    Mientras el gobierno logró que se aprobara la rebaja tributaria a las empresas y la invariabilidad por 25 años, desde la oposición anunciaron decenas de "reserva de inconstitucionalidad" para los artículos.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Tras más cuatro horas de sesión, la sala de la Cámara de Diputados despachó al Senado la megarreforma para la reconstrucción para la reconstrucción y el desarrollo económico y social impulsada por el gobierno de José Antonio Kast.

    Así en una jornada que estuvo marcada por duros enfrentamientos y reproches entre el oficialismo y la oposición, el gobierno logró un importante triunfo en un proyecto que ha sido calificado como la madre de todas las batallas.

    Así el Ejecutivo logró aprobar lo que fue denominado el corazón de la reforma: la rebaja de los impuestos a las empresas. A su vez, desde la oposición apostaron por una bateria de reservas de constitucionalidad frente a los artículos.

    La jornada partió con la votación en general del proyecto. Y tal como se esperaba esta se aprobó por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención.

    Acá además de los votos de los partidos oficialistas, se sumaron los del Partido de la Gente (PDG) -tras un acuerdo con el Ejecutivo- e independientes como René Alinco. La abstención corrió por parte de Jaime Mulet (FRVS).

    Luego vino la votación en particular de los artículos en que se pidió sufragio por separado.

    Así el Ejecutivo - que estuvo representado en la sala por los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior y Segegob, Claudio Alvarado y de Segpres, José García Ruminot- logró el triunfo más importante al aprobar la rebaja del impuestos a las empresas de un 27% a un 23% en un plazo de cuatro años, artículo que fue aprobado con 87 votos a favor, 65 en contra y 2 abstenciones.

    En la misma línea también se aprobó la reintegración del sistema tributario, la que también será gradual, volviendo a una reintegración total para el año tributario 2031. En este caso la votación fue de votos 82 a favor, 71 en contra y una abstención

    En tanto, otros de los artículos clave también fue aprobado. Aquel que establece una invariabilidad tributaria de 25 años a inversiones desde US$50 millones, desde la oposición expresaron de manera coordinada la reserva de constitucionalidad sobre la medida.

    En el particular, el Artículo 29 de la megarreforma fue aprobado por 81 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones.

    Pero no todos fueron triunfos para La Moneda. La oposición logro la aprobación de la indicación para establecer la sala cuna universal.

    Tras ser declarada admisible (con 80 votos a favor, 65 en contra y 9 abstenciones) se pasó a la votación de la moción, que fue aprobada con 82 votos favorables, 48 en contra y 24 abstenciones.

    Los aplausos y muestras de festejo de la oposición, eso sí, rápidamente pasaron a abucheos, luego que se le dio la palabra al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación.

    En también, se rechazó por amplia mayoría el Artículo 8 del proyecto de megarreforma. La polémica norma, permitía reproducir y distribuir obras sin autorización ni pago a su autor, a escala masiva y había sido replicada textualmente de una propuesta de Gabriel Boric en 2024.

    De esta manera por 104 votos en contra, solo 43 a favor (todos del oficialismo) y 7 abstenciones, se rechazó el artículo, que requería al menos 78 votos para su aprobación.

    Más sobre:megarreformaCámara de Diputadosreserva de constitucionalidadproyecto de reconstrucción

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