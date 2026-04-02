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    Hasta guardias con cámaras corporales: el plan de la UC para recibir a 2.000 hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena

    Este jueves, la Delegación Presidencial aprobó la presencia de fanáticos xeneizes en el reducto precordillerano, pero con una serie de medidas de seguridad. Juan Tagle, presidente de Cruzados, se reunió a primera hora con Germán Codina en las oficinas del ministerio de Seguridad.

    Por 
    Lucas Mujica
     
    Cristian Barrera
    Hasta guardias con cámaras corporales: el plan de la UC para recibir a 2.000 hinchas de Boca Juniors en el Claro Arena.

    La UC logra asegurar al Claro Arena para la Copa Libertadores. Algo que hasta hace semanas parecía evidente, durante los últimos días se transformó en un tira y afloja con la Conmebol, que exigió el cumplimiento de los 2.000 boletos para los fanáticos visitantes. Eso derivó en movimientos desesperados de Cruzados en las últimas horas para, finalmente, recibir a hinchas de Boca Juniors en el reducto de Las Condes.

    La situación se volvió más dinámica durante la jornada del jueves cuando el delegado presidencial Germán Codina se reunió en el Ministerio de Seguridad con Juan Tagle, presidente de la concesionaria del cuadro estudiantil, para evaluar la posibilidad de revisar la medida inicial. Ahí se analizó la opción de revertir la prohibición de público visitante, con el objetivo de alinearse con las exigencias reglamentarias del torneo, a través de un nuevo plan de seguridad. Tras el encuentro, se derivó la información a la Conmebol a través de la ANFP.

    El conflicto que enfrentó Universidad Católica para disputar su partido en su estadio se construyó en una secuencia de decisiones administrativas, interpretaciones reglamentarias y evaluaciones de seguridad que terminaron por tensionar la organización del encuentro. La controversia no surgió por un solo factor, sino por la combinación de una resolución local y una exigencia internacional.

    “La UC ha entendido lo importante de reforzar distintas medidas de seguridad, tanto al interior del recinto como con Carabineros para garantizar lo que ha requerido la alcaldesa (Catalina San Martín) de quienes están en el sector contiguo al estadio”, señaló la autoridad regional.

    “He visto en Católica la mejor voluntad por la exigencia que hemos hecho de aumentar en un 25% tanto los guardias privados que van a tener en el interior, como los que se van a desempeñar en la zona donde estará la hinchada de visita, con cámaras portátiles y corporales que permitan el monitoreo en tiempo en real. También garantizar que la circulación de las hinchadas sea segregada y no existan actos violentos. Estamos estableciendo los parámetros no para este partido, sino también lo que nos interesa para el fútbol chileno”, añadió.

    En esa línea, Codina se refirió a la respuesta de Universidad Católica. “Reconozco que hemos tenido a un club que ha entendido que tiene que desembolsar más recursos para abrir el espacio a hinchas visitantes y dar la tranquilidad a quienes concurran al estadio”, dijo. “Hubo un ejemplo claro de lo que queremos para el fútbol. Vamos a permitir el ingreso de los 2.000 hinchas de Boca siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que establecimos en esta reunión”, agregó.

    “Entramos en contacto con Tribuna Segura, equivalente en Argentina a la autoridad, para que se faciliten los DNI de las personas que están con prohibición de entrar a los estadios, para que la UC garantice el derecho de admisión”, dio a conocer.

    Juan Tagle valoró la respuesta. “Formulamos al delegado una reconsideración de su medida, agregando medidas de seguridad. Ahora se nos ha comunicado que ha sido acogido el planteamiento. También exigiendo otras más. Más allá de discrepar con Conmebol, hemos encontrado una buena respuesta del gobierno para que este partido se pueda jugar de manera normal en el Claro Arena. Estamos muy contentos con el acuerdo”, dijo.

    “Habrá tiempo para discutir con Conmebol para saber por qué sucedió esto. Nos parece que lo razonable es que se exija un porcentaje y no un número fijo. Son temas a revisar que hemos levantado”, enfatizó el abogado.

    El timonel estudiantil explicó qué pasará con los fanáticos de la UC que tienen su abono en el sector que será designado para la fanaticada visitante. “Hay algunos que tendrán que se reubicados. Se les darán, en algunos casos, ubicaciones incluso mejores o serán compensados”, dio a conocer.

    Codina se reunió con Juan Tagle.

    La semana de tensión

    El punto de partida se remonta al momento en que la UC supo que debía enfrentar al cuadro xeneize en su debut en el certamen continental. Cruzados, lógicamente, siempre estuvo al tanto del reglamento, pero buscaron disminuir la cantidad de fanáticos visitantes para asegurar la correcta operación del reducto. Se enviaron distintas ideas a Conmebol, siempre con menos de 2.000 forasteros en la tribuna Ignacio Prieto. Estas resoluciones fueron rechazadas.

    En esa instancia, no se llegó al “acuerdo de reciprocidad” que mencionó Juan Pablo Pareja a El Deportivo cuando anticipaba la apertura internacional del Claro Arena.

    La segunda señal vino desde la autoridad, en los primeros días de la gestión del nuevo delegado presidencial. Tras la asunción de Codina al cargo, se desarrolló una reunión protocolar con autoridades comunales de Las Condes. En ese encuentro participó la alcaldesa, Catalina San Martín, quien expuso la situación operativa del estadio ubicado en San Carlos de Apoquindo.

    La edil planteó que ciertos partidos, particularmente los compromisos internacionales, debían ser considerados de alto riesgo debido a la magnitud de público que suelen movilizar. Ahí la delegación presidencial inició un proceso de evaluación de seguridad respecto del partido entre Universidad Católica y Boca Juniors. Con el paso de los días, esa revisión derivó en una definición concreta: que el compromiso se disputaría sin presencia de hinchas del equipo argentino. La decisión fue comunicada oficialmente el lunes.

    En San Carlos de Apoquindo pensaron que era asunto resuelto. Sin embargo, la respuesta formal del organismo sudamericano llegó en los días posteriores. En ese documento, la entidad exigió a Universidad Católica ajustarse a lo dispuesto en el reglamento y advirtió que, de no hacerlo, el partido podría trasladarse a otro estadio que sí cumpla con los requisitos de capacidad y seguridad para albergar a la hinchada visitante.

    Además, el organismo estableció una tercera posibilidad: disputar el encuentro a puertas cerradas. Una medida extrema que alertó aún más a la huestes precordilleranas.

    Universidad Católica se amparó en antecedentes recientes para respaldar su posición. En la actual edición de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional disputó un partido de fase previa sin público visitante frente a Millonarios, decisión adoptada por autoridades locales. Asimismo, en la Copa Libertadores 2024, Colo Colo recibió a River Plate sin hinchas visitantes tras una determinación de la delegación presidencial.

    En ambos casos los clubes involucrados informaron a la Conmebol y el organismo permitió el desarrollo de los partidos bajo esas condiciones. Sin embargo, la entidad sudamericana señaló que cada situación se evalúa de manera individual y que las decisiones adoptadas en ediciones anteriores no constituyen precedentes automáticos.

    ¿Y la multa?

    Uno de los puntos que generó mayor confusión en el proceso fue la interpretación de la multa económica cercana a 20 mil dólares contemplada en el reglamento. La Conmebol aclaró que esa penalidad no sustituye la obligación reglamentaria de disponer entradas para la hinchada visitante. Es decir, el pago de la multa no habilita automáticamente a jugar sin público rival.

    Este escenario generó una situación inesperada para Cruzados. En el club habían interpretado que, una vez dictada la resolución de la delegación presidencial, el problema administrativo estaba resuelto. La planificación operativa del partido se desarrolló bajo ese supuesto, sin prever que el organismo internacional pudiera contravenir una decisión adoptada por la autoridad chilena.

    La complejidad del caso también se explica por la estructura de público que maneja Universidad Católica. El club cuenta con 14 mil abonados con derecho a asistir a los partidos como local. La obligación de reservar un mínimo de dos mil entradas para la hinchada visitante obliga a reorganizar la distribución de localidades dentro del estadio.

    Desde la Conmebol reiteraron que la forma de compatibilizar esa condición con el reglamento es responsabilidad exclusiva del club organizador.

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