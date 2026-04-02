Delegado Germán Codina aborda la chance de reconsiderar la resolución que veta a hinchas de Boca Juniors ante la UC.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió a la situación del partido entre la UC y Boca Juniors por la Copa Libertadores. La autoridad regional señaló que evaluará la posibilidad de reconsiderar la resolución que determinó jugar sin público visitante. El lunes había anunciado que los fanáticos xeneizes no entrarían al encuentro en el Claro Arena.

El exalcalde de Puente Alto confirmó que sostendrá una reunión con Cruzados durante la mañana de este jueves, instancia en la que se revisarán alternativas operativas y medidas de seguridad para el encuentro programado para el martes 7 de abril. “Siempre como delegado presidencial voy a tener la mejor de las disposiciones para poder evaluar objetivamente las condiciones, siempre garantizando la integridad de las personas”, señaló.

Luego de la primera determinación de la Delegación Presidencial, la Conmebol le comunicó a Universidad Católica que debe entregar 2.000 entradas a la hinchada visitante, en cumplimiento del reglamento de la competencia. El organismo advirtió que, en caso contrario, el partido podría trasladarse a otro recinto o disputarse a puertas cerradas.

El Claro Arena. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En ese contexto, Codina indicó que el foco de la evaluación estará puesto en las condiciones de seguridad. “Vamos a conversar, analizar a fondo distintas medidas que pudieran adoptarse para darle las garantías necesarias al evento y que pudiera desarrollarse según lo que se está requiriendo”, afirmó.

El delegado también detalló que la reunión con representantes de Cruzados fue fijada para las 11.30 horas en la Delegación Presidencial Metropolitana, donde se revisarán todas las alternativas disponibles para la realización del encuentro. “Tengo la mejor de las voluntades de poder evaluar lo que me va a plantear Universidad Católica. Me solicitaron una reunión y los voy a recibir. Vamos a conversar, analizar a fondo distintas medidas que pudieran adoptarse para darle las garantías necesarias al evento y que pudiera desarrollarse según lo que se está requiriendo”, enfatizó.

“Quiero solamente reiterar mi mejor disposición, soy un amante del deporte, pero también como autoridad debo exigir que se cumplan todas las medidas necesarias para garantizar la integridad de quienes están al interior del estadio, como también de quienes viven en los alrededores del recinto”, cerró.