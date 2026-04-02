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    La historia de Lucas Barrera, el juvenil argentino que cambió la UC por la U y ahora deslumbra a Fernando Gago

    El volante de 19 años debutó ante Audax Italiano con una asistencia. Llegó a Chile tras ser descubierto por Gustavo Canales. Primero estuvo en San Carlos de Apoquindo y luego pasó al CDA.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    La historia de Lucas Barrera, el juvenil argentino cambió la UC por la U y ahora deslumbra a Fernando Gago. Foto: @udechile

    El triunfo por 3-1 de Universidad de Chile sobre Audax Italiano, por la Copa de la Liga lleva tranquilidad al CDA. También elementos a destacar por Fernando Gago. Uno de ellos fue la irrupción de Lucas Barrera, mediocampista argentino de 19 años que debutó como titular.

    Su inclusión en la formación inicial llamó la atención en la previa del partido disputado en La Florida. El técnico optó por un mediocampo con alternativas jóvenes ante un escenario marcado por ausencias, entre ellas la lesión de Charles Aránguiz y las citaciones internacionales de Javier Altamirano y el paraguayo Lucas Romero.

    En ese contexto, Barrera encontró un espacio en la estructura del equipo. El neuquino se desempeña principalmente como volante interior, aunque también puede asumir funciones más defensivas, según la descripción entregada por el club cuando firmó su primer contrato profesional en noviembre del año pasado.

    Su estreno se produjo tras una semana de entrenamientos bajo las órdenes el nuevo cuerpo técnico, período en el que el entrenador calificó positivamente su rendimiento antes de tomar la decisión de incluirlo desde el inicio. Francisco Meneghini también lo tenía bien evaluado.

    “Venía teniendo buenos entrenamientos, desde que llegué lo vi y me convenció desde el rendimiento que tuvo durante estos días de trabajo y a partir de eso decidimos que tiene que jugar”, explicó Gago posterior al encuentro.

    Durante el partido, el volante participó en la generación de juego y registró una asistencia. El técnico detalló las indicaciones que le entregó antes de su estreno. “Le dije que entre, que disfrute, que juegue a la pelota, que piense fácil y que encuentre el pase”, señaló.

    La formación de la U ante Audax Italiano. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    De la UC a la U

    El origen de su llegada a Chile se remonta a un torneo disputado en la provincia de Neuquén, en Argentina. En esa instancia fue observado por Gustavo Canales. “Me vio en un torneo interprovincial. Me contó el proyecto de La Cantera, un grupo de scouting que me dio todo. Vinimos a Chile a jugar la Copa VAR en Quilín y varios clubes se interesaron en mí. En Argentina no me probé, nunca tuve posibilidades”, relató Barrera en una entrevista concedida tiempo atrás.

    Su primer vínculo en el país fue con Universidad Católica, donde integró divisiones inferiores por dos años. Sin embargo, el mediocampista cambió de institución en 2025 y se incorporó a Universidad de Chile, donde firmó su primer contrato profesional.

    El propio Barrera ha señalado que su adaptación al club ha sido rápida desde su arribo al plantel. “Me han tratado muy bien, me he sentido como en una familia. Verán un jugador que va a dejar todo por esta camiseta y que tiene muchas ganas de obtener su lugar en el equipo”, afirmó en sus primeras declaraciones tras firmar contrato.

    Tras el partido ante Audax Italiano, el mediocampista abordó lo hecho. “Estaba muy ansioso porque llegue el partido, pero dentro de la cancha fue corto. No me acuerdo mucho del partido, pero estoy muy contento”, comentó a TNT Sports.

    En la planificación del cuerpo técnico, su aparición se suma a la inclusión de otros jugadores jóvenes que han tenido minutos en la temporada. En ese escenario, Barrera se posiciona como una alternativa dentro del plantel, en una zona del campo que ha requerido ajustes.

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