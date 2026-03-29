SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U

    La báscula y los pliegues cutáneos son parte de las mediciones diarias a la que son sometidos los futbolistas. Si no cumplen con lo exigido, son sancionados. Por lo mismo, desayunan y almuerzan en el CDA. La mantequilla está vetada en los comedores. En lo deportivo, el DT entrena a diario con el plantel y pide cambios en las canchas principales.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Fernando Gago dirigiendo una práctica de la U junto a Fabricio Coloccini, su ayudante. Foto: Club Universidad de Chile.

    La primera semana de Fernando Gago al mando de Universidad de Chile estuvo marcada por ajustes internos, cambios en la rutina y señales sobre el tipo de conducción que pretende instalar. El técnico argentino optó por intervenir desde el primer día en los detalles cotidianos relacionados a la alimentación, los entrenamientos y la relación con los referentes.

    Si bien cayó en su debut, por 1-0 ante Unión La Calera por la Copa de la Liga, en ese momento llevaba pocos días al mando del elenco estudiantil.

    El punto de partida se dio días antes en el Centro Deportivo Azul. Ahí se definió una regla básica: todos los jugadores deben desayunar y almorzar en el recinto. No es una sugerencia, es una norma que, de igual modo, ya se venía aplicando. La idea es controlar la alimentación y ordenar los horarios. El desayuno se convirtió en el primer momento de encuentro del grupo y también en un espacio de observación para el cuerpo técnico, que busca detectar hábitos.

    Las nuevas pautas alimenticias fueron comunicadas de forma simple. Solo se permite agua y jugos. Las bebidas gaseosas están fuera del menú. También la mantequilla. Se privilegian preparaciones con carbohidratos y proteínas. Las reglas se aplicaron desde el primer día.

    Controles permanentes

    La jornada comienza temprano. El plantel se presenta en la mañana y los entrenamientos se desarrollan entre las 9 y las 11.20 horas.

    Uno de los aspectos que más llamó la atención en el arranque fue el control físico permanente. Todos los días los jugadores se pesan. Si un futbolista supera el margen, se aplican sanciones internas. No se trata de castigos públicos ni de multas económicas elevadas, sino de medidas correctivas que buscan mantener la disciplina.

    Sin embargo, el peso corporal no es el indicador principal. Para Gago, lo más relevante son los pliegues cutáneos. Esa medición permite evaluar la composición corporal y detectar cambios en el porcentaje de grasa. El cuerpo técnico considera ese dato como la referencia central para monitorear el estado físico del plantel.

    Las instrucciones

    Gago participa de manera activa en las prácticas. No se limita a observar. Cuando necesita explicar una jugada, toma el balón y la ejecuta él mismo. Recorre el campo, marca los movimientos y muestra la secuencia completa. No hay intermediarios. El mensaje se transmite con ejemplos concretos.

    El concepto que se repite en los entrenamientos es uno: ir hacia adelante. Gago insiste en que el equipo debe asumir riesgos y ocupar campo rival.

    La comunicación es intensa. El entrenador levanta la voz cuando detecta errores. Grita, corrige y vuelve a ordenar. No espera al final de la práctica para hacer observaciones generales. Prefiere ajustar en el momento.

    En la cancha, el argentino divide la cancha en líneas verticales y horizontales para mecanizar movimientos que permitan generar superioridad.

    En paralelo al trabajo en el campo, el análisis de video se transformó en una herramienta diaria. Las prácticas son grabadas y revisadas.

    Una reunión clave

    Durante los primeros días, Gago también dedicó tiempo a las conversaciones individuales. Una de las reuniones más relevantes se realizó con tres referentes del plantel: Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Eduardo Vargas. El encuentro tuvo el propósito de alinear criterios.

    En esa conversación, el entrenador recordó los partidos que disputó contra la selección chilena cuando era futbolista. No fue una anécdota nostálgica. La referencia es para reforzar una idea: el carácter competitivo de los jugadores y que espera ese mismo nivel de exigencia en el club. El técnico les transmitió que su rol será clave para sostener el proyecto.

    En paralelo, el cuerpo técnico comenzó a evaluar a los jóvenes. Uno de los nombres que generó una impresión positiva fue Lucas Barrera. En el análisis interno, se considera un jugador con proyección inmediata.

    La adaptación del equipo de trabajo también ha sido rápida. Uno de los integrantes que mejor conexión estableció con los jugadores es el ayudante Fabricio Coloccini. Esta cercanía contrasta con la postura que el entrenador mantiene frente a la prensa. Gago prefiere limitar el contacto con los medios.

    Por otro lado, el técnico considera su paso por la U como una oportunidad de crecimiento en su carrera. Piensa que el club representa una vitrina relevante. Incluso que puede abrirle la puerta a un salto hacia el fútbol europeo.

    Fernando Gago enfrentando a Marcelo Díaz en Eliminatorias. Foto: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoFútbol NacionalLiga de PrimeraCopa de la LigaFernando GagoUniversidad de ChileLa U

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Por un clavo

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Lo más leído

    1.
    Con el Mago Jiménez en su cuerpo técnico: José Luis Sierra regresa a Medio Oriente tras su fracaso con Unión Española

    Con el Mago Jiménez en su cuerpo técnico: José Luis Sierra regresa a Medio Oriente tras su fracaso con Unión Española

    2.
    Obligación para la U: Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga

    Obligación para la U: Unión La Calera remonta en el epílogo y derrota a La Serena en la Copa de la Liga

    3.
    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    “Horripilante; ojalá el DT se dé cuenta y limpie la lista”: Argentina se llena de críticas tras el tibio triunfo sobre Mauritania

    4.
    Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

    Juicio de la prensa charrúa al empate del Uruguay de Bielsa ante Inglaterra en Wembley

    5.
    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    Reinaldo Sánchez: “Ahora aparecerán los representantes, pero nuestros chicos están bien protegidos”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Perú por el amistoso internacional

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 28 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul
    Chile

    Hombre muere luego de ser atacado por su tío tras riña familiar ocurrida en Macul

    “Trascienden gobiernos y deben continuar”: Exministro Muñoz critica anuncio de paralización de obras de ciclovía en la Alameda

    Colegio de Profesores pide no recortar recursos a Educación tras crimen de inspectora en Calama

    Por un clavo
    Negocios

    Por un clavo

    Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

    Presidente de Comisión de Energía de la Cámara, Cristian Tapia, valora aplazamiento del alza de cuentas de la luz

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades
    Tendencias

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U
    El Deportivo

    Los detalles del exigente método Gago que busca resucitar a la U

    No se quieren quedar fuera: las figuras que buscan pasaje para el Mundial 2026

    Natalia Duco visita las dependencias de la Comisión Nacional de Control de Dopaje

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular
    Tecnología

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años
    Cultura y entretención

    Muere Shinichiro Sato, baterista de The Pillows, a los 61 años

    Muere el actor James Tolkan: estrella de Volver al futuro y Top Gun

    Reseña de libros: de Luis López Carrasco a Marcelo Escobar

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán
    Mundo

    EE.UU. despliega al buque USS Tripoli con 3.500 marinos en medio de guerra contra Irán

    Irán llega a un acuerdo con Pakistán y Tailandia para permitir el paso de buques con petróleo por el estrecho de Ormuz

    “Lista para lo que se viene”: partido de María Corina Machado reabre su sede en Caracas

    Dentro de una consulta de sexo tántrico
    Paula

    Dentro de una consulta de sexo tántrico

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0