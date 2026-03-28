Matías Soto se hace gigante en Bucaramanga: gana el primer Challenger de su carrera y vuelve al Top 300 del ranking

El tenis nacional vive una jornada de gloria gracias a Matías Soto. En una exhibición de solidez y jerarquía, el copiapino se consagró campeón del Challenger de Bucaramanga tras derrotar en la gran final al argentino Guido Justo, primer sembrado del torneo y 280° del mundo, por parciales de 6-3 y 6-3, en una hora y 33 minutos de juego.

Este triunfo marca un hito absoluto en la carrera del chileno, quien logra levantar su primer título de la categoría en singles, dejando atrás la espina de aquella final perdida en 2024 ante Nicolás Mejía en San Luis Potosí. Con este resultado, el actual 323° del ranking ATP cumple el objetivo de regresar al Top 300 del escalafón planetario.

Un festejo esperado

Fue un inicio explosivo para la raqueta nacional. Por su disposición sobre el terreno de juego, se notaba que estaba decidido a llevarse el título a toda costa. En ese sentido, a partir del primer servicio, el nortino demostró su potencia a través del manejo de su derecha.

Pese a que el transandino buscaba responderle por el mismo expediente, lo cierto es que no lograba hacerle frente. Soto estaba desplegando su mejor nivel sobre el polvo de ladrillo del Club Campestre de Floriblanca.

De esta manera, el chileno logró quebrarle en el tercer y noveno game para sellar el primer set a su favor. Un 6-3 categórico, que estuvo marcado por la estadística que arrojaba que el 77% de los puntos de Soto se dieron a través del primer servicio.

El segundo parcial tuvo un desarrollo un poco más parejo, pues ambos tenistas intercambiaron breaks, al cabo del tercer y cuarto juego. No obstante, la diferencia que marcó el trámite ocurrió en el octavo, cuando el deportista nacional dejó en blanco a Justo y encaminó la victoria en suelo colombiano.

Tras esta consagración, el chileno festeja su primera corona en la categoría individual, ya que todos los trofeos que registraba en su palmarés había sido en dobles, por los ITF Challengers. Para el lunes, cuando se actualice el ranking del ATP, Soto ascenderá 29 ubicaciones, convirtiéndose en el 294° del orbe.