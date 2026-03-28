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    Selknam cae ante Pampas en un apretado encuentro en la Súper Rugby Américas

    La franquicia nacional sufrió una ajustada derrota con el equipo argentino, por 34-31, en la sexta jornada de la SRA.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @superrugbyamericas (Instagram).

    Selknam no pudo continuar sumando buenas sensaciones en la Súper Rugby Américas. La franquicia nacional cayó ante Pampas, por 34-31, un intenso y cerrado encuentro.

    El equipo de Jake Mangin llegó al St. George College tras levantar cabeza ante Capibaras XV, en la jornada pasada. Fue una victoria necesaria tras un pésimo inicio de temporada. Es por ello que volver a sumar era relevante para mantener la racha positiva, pero también para volver a meterse en la pelea en la tabla de posiciones.

    Sin embargo, el combinado chileno se estrelló con un sólido conjunto de Pampas, que logró una importante remontada en Vitacura. Tras seis fechas, suma dos victorias y cuatro derrotas.

    Un intenso encuentro

    Al frente se plantó el siempre competitivo equipo bonaerense, que aprovechó un par de desconcentraciones en pelotas divididas por el aire. Así llegó el primer try del partido gracias a una avivada de Juan Pedro Bernasconi (8′). Bautista Farisé completó la conversión.

    Selknam reaccionó rápido con Domingo Saavedra (10′), que cerró una grandísima jugada en fase ofensiva. Matías Garafulic igualó el encuentro. La franquicia nacional comenzó a crecer poco a poco y volvió a hacerse fuerte en las formaciones fijas, algo que ha sido una de sus mayores virtudes en el año. Line y maul para que anotara Alfonso Escobar (14′), mientras Garafulic completó y volvería a estirar la ventaja con un penal.

    Augusto Böhme (24′) consiguió un nuevo try con la misma fórmula. La plataforma ha sido evidente: line y maul para aumentar la ventaja de un intenso equipo chileno. Garafulic volvió a convertir para un equipo que destacó por su intensidad física y disciplina.

    Tras el dominio de Selknam, Pampas adoptó una predisposición más ofensiva y anotó bajo la fórmula nacional. Line y maul para que Bernasconi (31′) recortara distancia. Farisé completó, pero falló tras el try de Santiago Pernas (35′). Fue un duelo intensísimo y cerrado. 24-19 al descanso, marcado por los detalles.

    Pampas inició el segundo tiempo presionando y haciendo retroceder a Selknam, que extravió la pelota, viéndose en complicaciones, notoriamente superado. La franquicia nacional logró defender varias fases ofensivas continuas hasta que finalmente Santiago Cordero (53′) empató con un try.

    Todo parecía complicarse aún más con la amarilla de Norman Aguayo, pero los argentinos también sufrieron la amonestación de un jugador. Esto les cortó el ritmo y le dio vida a los chilenos. Marcelo Torrealba (61′) se impuso en un line y maul para anotar, y Garafulic volvió a convertir para retomar la ventaja. Pero Pampas se mantendría a tiro con un try de Agustín Fraga (65′) y la conversión de Farisé, que igualó el cotejo. Minutos después, sellaría la remontada con un penal.

    Más sobre:RugbyPolideportivoSelknamPampasSúper Rugby AméricasSRA

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