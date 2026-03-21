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    Selknam levanta cabeza ante Capibaras XV y vuelve al triunfo en la Súper Rugby Américas

    La franquicia nacional ganó por 27-17 y bajó a un conjunto transandino que venía en racha, en la quinta jornada del certamen.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: @selknam.rugby (Instragram).

    Selknam recuperó sensaciones y volvió al triunfo tras dos tropiezos consecutivos en la Súper Rugby Américas. La franquicia nacional se impuso sobre Capibaras XV, por 27-17, y consiguió su segunda alegría de la temporada.

    El equipo de Jake Mangin llegó con dudas a la cancha del St. George’s College. Ganar era tanto una necesidad como una obligación luego del pésimo inicio de temporada, donde venía antecedido de una victoria en los primeros cuatro partidos. Precisamente, la última caída ante Dogos XV fue estrepitosa, la peor de su historia.

    Al frente se plantó el sorprendente equipo litoraleño transandino, que se instaló como tercero y con la pretensión de no ceder terreno con los líderes. Sin embargo, el conjunto chileno dio el golpe.

    Una victoria necesaria

    Reflejo del irregular momento de la franquicia chilena, Capibaras comenzó golpeando de entrada. Duda en la zaga nacional y try de Gino Dicapua, recién a los dos minutos de iniciado el duelo.

    Los nacionales salieron del letargo y comenzaron a hacerse fuertes en el line y maul. Así, Salvador Lues se impuso en un pick and go y anotó el try. Matías Garafulic completó la conversión para adelantar a Selknam.

    El partido se prendió y se tornó cada vez más físico, donde a la franquicia chilena se mantuvo firme en defensa, aunque le costó progresar en ofensiva. El trámite fue cerrado hasta una arremetida de Rodrigo Fernández (27′) tras un scrum. Selknam volvió a brillar en las formaciones fijas.

    Dos minutos después, Nicolás Saab cerró una grandísima jugada colectiva a lo ancho de la cancha para estirar la ventaja. Eso sí, por segunda vez, un errático Garafulic falló en la conversión, además de otro penal. Por su parte, Ignacio Dogliani (38′), de penal, descontó en el cierre para Capibaras, que recibió una tarjeta amarilla por un tackle en el aire.

    La sanción se cumpliría en su mayoría en el segundo tiempo, donde Dogliani volvió a recortar distancia con dos penales. Los transandinos aprovecharon su eficacia con el pie, ítem en el que la franquicia nacional flaqueó notoriamente.

    No obstante, Selknam respondió con un buen try de Álvaro Castro (48′) para frenar el envión visitante. Garafulic, ahora sí, completó la conversión para un segundo parcial que sería trabado, marcado por la intensidad y el juego físico. Prácticamente no se sacaron ventaja.

    En el 74′, Juan Bautista Baronio descontó con un penal y apretó el resultado para el cierre. Solo siete puntos los separaban en el marcador. Sin embargo, la franquicia chilena logró sostener los embates y selló todo con un penal de Garafulic. Así, se quedó con la victoria por 27-17. Selknam se enfrentará ante Pampas en la sexta jornada de la Super Rugby Américas, el sábado 128 de marzo.

    Más sobre:RugbyPolideportivoSúper Rugby AméricasSRASelknamCapibaras XV

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