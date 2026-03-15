SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Selknam toca fondo ante Dogos XV con una caída histórica en la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026

    El conjunto chileno cayó sin contemplaciones ante el elenco de Córdoba, por un expresivo marcador de 68-0. Es la peor derrota en la historia de la franquicia nacional.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Dogos XV apabulló a Selknam, por la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026.

    Selknam no logró encontrar su ritmo en la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026. La franquicia chilena viajó hasta Argentina con la ilusión de dar el golpe ante Dogos XV. Sin embargo, el periplo al otro lado de la cordillera terminó siendo una auténtica pesadilla: en un encuentro disputado en la cancha de Córdoba Athletic, el conjunto nacional fue aplastado por un contundente 0-68.

    Crónica de una derrota anunciada

    A pesar de un inicio equilibrado donde el juego se concentró en la mitad de cancha, la resistencia de Selknam comenzó a flaquear temprano. A los 6 minutos, la defensa no pudo contener el primer avance profundo de los cordobeses, lo que abrió el marcador y marcó la tónica del resto del compromiso.

    Durante la primera mitad, el conjunto trasandino se vio superado por la intensidad física de Dogos y su dominio en las formaciones fijas, especialmente en el line. Los errores propios y la presión asfixiante del local permitieron que la brecha se estirara rápidamente, a través de varias anotaciones en cadena. De esta manera, cerraron el primer tiempo con un panorama totalmente desesperanzador: 0-33.

    Sin respuestas en el complemento

    En la segunda mitad fue más de lo mismo. La agonía se extendió. El cuerpo técnico de Selknam intentó buscar soluciones, pero el empuje de la franquicia argentina se mantuvo intacto. La falta de obtención de pelotas limpias impidió que el equipo chileno pudiera hilvanar ataques peligrosos, quedando relegado a tareas defensivas durante la mayor parte del tiempo.

    El ingreso de los reservas locales refrescó el ataque de Dogos XV, que aprovechó cada oportunidad para seguir sumando hasta sellar el marcador definitivo. Facundo Pueyrredón fue el principal verdugo de la defensa nacional en el tramo final, sentenciando una tarde para el olvido en tierras cordobesas.

    Tras este resultado, Selknam quedó relegado en la séptima posición con apenas una victoria en cuatro partidos disputados. En la parte alta de la tabla, en tanto, los cordobeses aparecen como líderes, con tres triunfos y una caída.

    En la próxima jornada, a disputarse el 21 de marzo, la franquicia chilena se enfrentará en condición de local ante Capibaras.

    Más sobre:Selknam RugbySelknamDogos XVSúper Rugby Américas 2026RugbyPolideportivo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El regreso de Lorde a Lollapalooza: minimalismo, desnudez y un pop reinventado

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Lo más leído

    1.
    Repasa el empate por 2-2 entre Universidad Católica y Everton en el Claro Arena

    Repasa el empate por 2-2 entre Universidad Católica y Everton en el Claro Arena

    2.
    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    Fantasma Figueroa se ofrece para volver a la U pese a tener club: “Para eso existen las cláusulas de salida”

    3.
    La reactiva Católica de Garnero evita el descalabro ante Everton y logra su primer empate en el Claro Arena

    La reactiva Católica de Garnero evita el descalabro ante Everton y logra su primer empate en el Claro Arena

    4.
    La U sale del fango sin Paqui Meneghini: logra un valioso triunfo en la casa del campeón Coquimbo

    La U sale del fango sin Paqui Meneghini: logra un valioso triunfo en la casa del campeón Coquimbo

    5.
    Con Cepeda y Dituro como titulares: el Elche cae goleado en su visita al Real Madrid y se hunde en LaLiga

    Con Cepeda y Dituro como titulares: el Elche cae goleado en su visita al Real Madrid y se hunde en LaLiga

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”
    Chile

    Ángel Valencia, fiscal nacional: “El peor riesgo es resignarse frente al crimen organizado”

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Grupo de damnificados del megaincendio de Valparaíso presenta querella por fraude al fisco

    Amanece (Otra vez) en Chile
    Negocios

    Amanece (Otra vez) en Chile

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Guillermo Milano, entrenador de las Lobas: “Rechacé ofertas de Europa para venir a Chile porque me gustó cómo me trataron”
    El Deportivo

    Guillermo Milano, entrenador de las Lobas: “Rechacé ofertas de Europa para venir a Chile porque me gustó cómo me trataron”

    Las cinco definiciones fundamentales de Natalia Duco en su arribo al Ministerio del Deporte

    Piratas y cruzados miran a Luque: todo lo que hay que saber para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    El regreso de Lorde a Lollapalooza: minimalismo, desnudez y un pop reinventado
    Cultura y entretención

    El regreso de Lorde a Lollapalooza: minimalismo, desnudez y un pop reinventado

    Katteyes anuncia la fecha de estreno de su álbum debut en Lollapalooza

    Un hombre sin pantalones: un relato de Jaime Bayly

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente
    Mundo

    Primer ministro británico está considerando enviar miles de drones interceptores a Medio Oriente

    Trump descarta por ahora un acuerdo con Irán y asegura que las condiciones “aún no son suficientes” para terminar la guerra

    Quién es Virginia Gamba, la diplomática argentina que se suma a Bachelet en la carrera a la Secretaría General de la ONU

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”