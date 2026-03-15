Selknam toca fondo ante Dogos XV con una caída histórica en la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026

Selknam no logró encontrar su ritmo en la cuarta fecha del Súper Rugby Américas 2026. La franquicia chilena viajó hasta Argentina con la ilusión de dar el golpe ante Dogos XV. Sin embargo, el periplo al otro lado de la cordillera terminó siendo una auténtica pesadilla: en un encuentro disputado en la cancha de Córdoba Athletic, el conjunto nacional fue aplastado por un contundente 0-68.

Crónica de una derrota anunciada

A pesar de un inicio equilibrado donde el juego se concentró en la mitad de cancha, la resistencia de Selknam comenzó a flaquear temprano. A los 6 minutos, la defensa no pudo contener el primer avance profundo de los cordobeses, lo que abrió el marcador y marcó la tónica del resto del compromiso.

Durante la primera mitad, el conjunto trasandino se vio superado por la intensidad física de Dogos y su dominio en las formaciones fijas, especialmente en el line. Los errores propios y la presión asfixiante del local permitieron que la brecha se estirara rápidamente, a través de varias anotaciones en cadena. De esta manera, cerraron el primer tiempo con un panorama totalmente desesperanzador: 0-33.

Sin respuestas en el complemento

En la segunda mitad fue más de lo mismo. La agonía se extendió. El cuerpo técnico de Selknam intentó buscar soluciones, pero el empuje de la franquicia argentina se mantuvo intacto. La falta de obtención de pelotas limpias impidió que el equipo chileno pudiera hilvanar ataques peligrosos, quedando relegado a tareas defensivas durante la mayor parte del tiempo.

El ingreso de los reservas locales refrescó el ataque de Dogos XV, que aprovechó cada oportunidad para seguir sumando hasta sellar el marcador definitivo. Facundo Pueyrredón fue el principal verdugo de la defensa nacional en el tramo final, sentenciando una tarde para el olvido en tierras cordobesas.

Tras este resultado, Selknam quedó relegado en la séptima posición con apenas una victoria en cuatro partidos disputados. En la parte alta de la tabla, en tanto, los cordobeses aparecen como líderes, con tres triunfos y una caída.

En la próxima jornada, a disputarse el 21 de marzo, la franquicia chilena se enfrentará en condición de local ante Capibaras.