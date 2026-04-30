Violento turbazo en La Reina: menores de edad fueron intimidados con armas de fuego

Un violento robo sufrió una madre y sus dos hijos la noche del miércoles en la comuna de La Reina, donde los niños fueron amenazados con armas de fuego por los asaltantes.

El hecho ocurrió cerca de las 23.00 horas, momento en que un grupo de cerca de cinco sujetos con el rostro cubierto ingresaron a la vivienda escalando la reja perimetral, para posteriormente entrar al inmueble por una ventana.

Fue en ese momento cuando uno de los delincuentes apuntó con su arma a una niña de 10 años y a su hermano de 8 años, exigiéndoles que guardaran silencio.

De esa forma, los antisociales registraron el lugar y sustrajeron diversas especies, entre ellas se encuentran instrumentos musicales y un computador.

Tras varios minutos, los asaltantes huyeron del lugar en el vehículo familiar, que también fue sustraído.

La situación fue denunciada por la madre a Carabineros. La investigación del caso quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI).