Subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía: “No podemos desconocer que el secuestro extorsivo se ha instalado en Chile”

La subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, se refirió durante la mañana de este lunes al aumento en los casos de secuestro en Chile señalando que “no podemos desconocer que el secuestro extorsivo se ha instalado en Chile”.

En conversación con Radio Pauta, es que Gajardo sostuvo que el quiebre ocurrió en el año 2022, cuando se superó la barrera de los 800 casos. “Nos hemos mantenido en un número de 800 casos al año desde el 2022 a la fecha”; sostuvo.

Según explicó, “Nosotros no podemos desconocer que el secuestro extorsivo se ha instalado en Chile en el sentido de que era un fenómeno que hace 10 años atrás no era propio de nuestra realidad delictiva, y que hoy sí lo tenemos y estamos trabajando en este ámbito”.

En ese sentido, explicó que actualmente coexisten secuestros de carácter interpersonal —ligados a conflictos entre conocidos— y aquellos vinculados al crimen organizado, siendo estos últimos los que han ido en aumento.

Además, destacó la labor realizada por el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía apuntando que “son equipos que están 24/7 trabajando justamente tanto en secuestros extorsivos como homicidios”.

En la misma, línea, respecto a los patrones tras los secuestros, la subdirectora de la Unidad de Crimen Organizado, sostuvo que “las personas que se dedican al secuestro extorsivo, lo que están buscando es dinero rápido, primero tiene que ser una persona solvente”.

“Si nosotros miramos el ámbito de las extorsiones, que está muy conectado con el secuestro extorsivo, y vemos cómo se ha ido moviendo dentro de la Región Metropolitana, nosotros miramos que siempre empieza en los barrios comerciales, y esto también pasa a nivel comparado, y pasa porque es donde hay dinero líquido, hay liquidez todo el día”, añadió.

Vinculación de secuestro con el Tren de Aragua

En la ocasión, Gajardo además se refirió a la vinculación que tendría el Tren de Aragua con el reciente secuestro de un empresario en San Miguel, apuntando que “si tienen vinculaciones con gente del tren de Aragua que se encuentra actualmente fuera del país, también nos da cuenta de cómo estas personas fueron abandonando Chile, lo que sí tenemos que considerar es que siempre existe la posibilidad de la comunicación”.

“Chile ha tenido un desplante muy importante en la región, y eso ha sido reconocido por incluso el gobierno de Estados Unidos, organizaciones internacionales, la Comunidad Europea, respecto del trabajo con la Organización Tren de Aragua, y la cantidad de personas privadas de libertad, eso es un hecho”, agregó.