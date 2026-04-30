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    Alcalde Daniel Reyes acusa “errores” y “descoordinaciones” del gobierno en seguridad: “Necesitamos un golpe de timón”

    El alcalde de La Florida señaló que le planteará estas inquietudes al Presidente Kast el próximo 6 de mayo, en el encuentro que sostendrá el Mandatario en La Moneda con todos los jefes comunales de su sector.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La seguridad es una de las mayores preocupaciones del país, así lo han manifestado varios alcaldes e incluso el Presidente José Antonio Kast comprometió en su campaña que pondría especial atención a esta arista. Sin embargo, a casi dos meses del gobierno, han surgido críticas transversales en esa materia.

    En ese marco, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes (Ind.-UDI), en entrevista con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, manifestó su preocupación por la seguridad y el avance del crimen organizado.

    Tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones, porque hoy día se empieza a instalar una sensación de inseguridad, una percepción que va de la mano precisamente con delitos que básicamente no estábamos acostumbrados a ver”, indicó.

    Si bien, aseguró que no está desilusionado por el actuar del gobierno en la materia, admitió que -a su parecer- “se han cometido algunos errores del control de la agenda, particularmente en el ámbito de la seguridad”.

    “Es un hecho público y notorio que particularmente ha habido algunas descoordinaciones asociadas al Ministerio de Seguridad, pero la gente espera una reacción y un cambio", indicó.

    El alcalde señaló que los vecinos de su comuna le “piden cambios significativos y esperamos, por el bien del país, que más allá del del gobierno de turno, necesitamos acá dar un cambio, un giro, un golpe de timón, justamente para poder enfrentarnos al tema de la seguridad pública, que hoy día es el dolor y la preocupación número uno”.

    “La gente espera cambios ahora ya”, aseveró, asegurando que existirían “problemas graves” en la materia, como “la dotación de Carabineros a nivel estructural en Chile, uno esperaría que hayan anuncios concretos justamente para poder, no solo incentivar el ingreso a Carabineros, sino también para contar con dotaciones suficientes para enfrentar el tema de la seguridad pública", indicó.

    El alcalde señaló que le planteará estas inquietudes al Presidente Kast el próximo 6 de mayo, en el encuentro que sostendrá el Mandatario en La Moneda con todos los jefes comunales de su sector.

    “Cada uno de nosotros manifestaremos nuestras posiciones. Yo manifestaré mi punto de vista por ejemplo dentro de las contribuciones y el tema de la seguridad, seguramente también hablaremos temas de seguridad”, sostuvo.

    En ese sentido, dijo esperar “una mayor coordinación” con la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert. “Yo me reuní con ella ya, pero siempre se puede mejorar”, aseveró.

    Revisa el capítulo completo en nuestro canal de YouTube:

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