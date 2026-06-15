Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026. Foto referencial de archivo

En los próximos días se dará por finalizado el primer semestre de los escolares en el país, para dar paso a las esperadas vacaciones de invierno.

El receso coincide con las semanas más frías del año y llega como un periodo de descanso de las clases, con el objetivo de retomar las actividades durante el segundo semestre.

Con todo, las fechas responden al calendario del año escolar que se encuentra determinado con anterioridad por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).

Cabe recordar que el receso es diferenciado según región del país, donde la mayoría del territorio nacional tiene programadas las vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio.

Sin embargo, Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes cuentan con plazos diferenciados. Revisa a continuación el detalle.

Cuándo son las vacaciones de invierno

Región de Arica y Parinacota

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Región de Tarapacá

Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio

Región de Antofagasta

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Atacama

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Coquimbo

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Valparaíso

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región Metropolitana

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de O’Higgins

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región del Maule

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Ñuble

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región del Biobío

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de La Araucanía

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Los Ríos

Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio

Región de Los Lagos

Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio

Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Región de Aysén

Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio

Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio

Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio

Región de Magallanes