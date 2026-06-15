Estas las fechas de las vacaciones de invierno de los escolares para 2026
Revisa a continuación el calendario dispuesto por el Ministerio de Educación para cada zona del país.
En los próximos días se dará por finalizado el primer semestre de los escolares en el país, para dar paso a las esperadas vacaciones de invierno.
El receso coincide con las semanas más frías del año y llega como un periodo de descanso de las clases, con el objetivo de retomar las actividades durante el segundo semestre.
Con todo, las fechas responden al calendario del año escolar que se encuentra determinado con anterioridad por parte del Ministerio de Educación (Mineduc).
Cabe recordar que el receso es diferenciado según región del país, donde la mayoría del territorio nacional tiene programadas las vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio.
Sin embargo, Arica y Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes cuentan con plazos diferenciados. Revisa a continuación el detalle.
Cuándo son las vacaciones de invierno
Región de Arica y Parinacota
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
Región de Tarapacá
- Último día de clases del primer semestre el jueves 9 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 13 de julio al viernes 24 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 27 de julio
Región de Antofagasta
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Atacama
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Coquimbo
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Valparaíso
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región Metropolitana
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de O’Higgins
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región del Maule
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Ñuble
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región del Biobío
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de La Araucanía
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Los Ríos
- Último día de clases del primer semestre el jueves 18 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 22 de junio al viernes 3 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 6 de julio
Región de Los Lagos
- Último día de clases del primer semestre el jueves 2 de julio
- Vacaciones de invierno del lunes 6 de julio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
Región de Aysén
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
Región de Magallanes
- Último día de clases del primer semestre el jueves 25 de junio
- Vacaciones de invierno del lunes 29 de junio al viernes 17 de julio
- Inicio de clases del segundo semestre el lunes 20 de julio
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