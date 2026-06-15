El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

El Presidente José Antonio Kast tuvo un gesto con la exprimera dama, Cecilia Morel, en el acto para la firma de la implementación de la Ley Integral de Personas Mayores y Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable.

El Mandatario, al momento de su discurso, invitó a la viuda del exmandatario Sebastián Piñera para que se dirigiera a los presentes, en el Teatro Municipal de San Miguel.

“Antes de saludar, quiero permitirme una licencia. Quiero invitar a la señora Cecilia Morel a que nos diga unas palabras”, dijo el Jefe de Estado.

Morel estaba ubicada en la primera fila, junto a las autoridades de gobierno y del Parlamento, por invitación de Kast.

“Gracias, Presidente. Para mí es una gran emoción y debo un gran agradecimiento al Presidente, al ministro y a todos los que han colaborado para que esto sea una realidad. Y llamarlos a que no solo sea letra escrita, como dijo la ministra (María Jesús Wulf, de Desarrollo Social), sino que también sea un cambio de actitud de nosotros”, resaltó Morel.

En su breve alocución, la exprimera dama agradeció a figuras que -señaló- cooperaron para que la ley hoy sea implementada. Entre ellos a Octavio Vergara, jefe de Gabinete del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en Piñera I, y a los senadores Francisco Chahuán (RN) y David Sandoval (UDI).

“Tendría que nombrar a muchos que participaron para que esto fuera una realidad. Así que simplemente agradecerle, Presidente, ministra, y agradecer a los adultos mayores, que fueron los grandes motores para que esto fuera realidad. Y también compartimos tantos momentos bonitos y me enseñaron tanto”, cerró.

Ley Integral

La nueva Ley Integral de las Personas Mayores establece un marco de protección y promoción de derechos para las personas de 60 años y más, incorporando un enfoque de envejecimiento digno, activo y saludable, con énfasis en la autonomía, la participación y la no discriminación.

Entre sus principales avances, la normativa reconoce 15 derechos específicos, entre ellos la igualdad y no discriminación por edad, el trato digno y la atención preferente, el acceso a la justicia, la independencia y autonomía, una vida libre de violencia, el acceso a la salud, el trabajo, la conectividad, la educación, la información, la participación comunitaria y el acceso a actividades culturales, deportivas y recreativas.

Asimismo, crea la Política Nacional de Envejecimiento, fortalece el rol del Estado en la coordinación de acciones para las personas mayores, establece mecanismos especiales de protección frente al abandono social, incorpora medidas para fomentar su participación en la vida cultural y deportiva mediante beneficios y precios preferenciales, y moderniza el marco institucional al fortalecer Senama, creando procedimientos específicos de protección y adecuando la legislación laboral para promover una mayor inclusión y flexibilidad en el empleo de las personas mayores.