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    Desbordes propone eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales tras rechazo a reja de protección para la Fuente Alemana

    El monumento ubicado en el Parque Forestal nuevamente fue atacado el fin de semana, lo que desató la molestia del alcalde de Santiago en contra del CMN.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    REINALDO UBILLA FARIAS

    El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó de “inacción” al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) tras haber rechazado la idea de instalar una reja de protección en torno a la Fuente Alemana, obra ubicada en el Parque Forestal.

    El fin de semana, el monumento fue vandalizado con pintura, y anteriormente había sufrido el corte y sustracción completa de una garra del cóndor de bronce. En ese contexto, el jefe comunal propuso resguardar la escultura con una “reja de protección de alto estándar”.

    En concreto, el proyecto buscaba resguardar la obra durante la noche y mantenerla abierta al público en el día. Según detalló Desbordes, la negativa del organismo se habría emitido “sin argumentos normativos fundados”.

    “Quiero denunciar al Consejo de Monumentos Nacionales por su inacción. Hace más de un año el municipio pidió autorización para instalar una reja patrimonial amplia, alta, bonita, de buen nivel, la misma que se usa en capitales europeas para proteger los monumentos. Lamentablemente, el Consejo nos rechazó esta solicitud de manera irresponsable. No hay un argumento técnico, es solo porque a ellos no les gusta”, acusó el alcalde.

    REINALDO UBILLA FARIAS

    En ese sentido, la autoridad comunal advirtió que los recursos municipales de seguridad se deben priorizar en los vecinos y que el presupuesto de restauración de la Fuente Alemana “es acotado y costoso”.

    En ese escenario, propuso “dictar una norma” que estipule cómo se deben tratar los monumentos. También propuso “eliminar el Consejo de Monumentos Nacionales”.

    La diputada y presidenta de la Comisión de Cultura, Javiera Rodríguez, se sumó a las críticas y anunció que oficiará al organismo gubernamental para exigir explicaciones por la demora y los criterios de sus resoluciones.

    “Llegó la hora de hacer notar que hubo un cambio de mano. Durante mucho tiempo estuvimos preocupados de intervenciones artísticas, de progresismo, y hoy día realmente tenemos que volver a enfocarnos en lo importante, que es la recuperación de nuestra historia, de nuestro patrimonio. Lo que pasó en La Fuente es de un vandalismo que ya no podemos permitir”, sostuvo.

    REINALDO UBILLA FARIAS

    En ese escenario, las autoridades respaldaron el registro de vándalos impulsado por el gobierno.

    “Vuelvo a respaldar el Registro Nacional de Vándalos. Me parece que es una tremenda medida, porque hasta ahora este tipo de acciones sale prácticamente gratis”, señaló Desbordes.

    Por su parte, Rodríguez, planteó que este caso reflejaría “una oportunidad para evaluar el registro de vándalos, para aumentar las penas”. Además, enfatizó en que “hay un compromiso de parte de la Cámara y de mi comisión de poder investigar lo que está pasando y tratar de que esto tenga alguna sanción efectiva”.

    Más sobre:Mario DesbordesFuente AlemanaConsejo de Monumentos NacionalesCMN

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