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    Presidente Kast agenda cita con alcaldes en medio de tensión por contribuciones

    Para el 6 de mayo, a las 18:00 horas, el Mandatario citó en La Moneda a los ediles del sector, inicialmente del propio sector. Los jefes comunales esperan abordar en el encuentro temas como la megarreforma y la intención de eliminar del pago de impuestos a las viviendas a los mayores de 65 años.

    Por 
    Luciano Jiménez
    José Antonio Kast y los alcaldes de la derecha. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    José Antonio Kast Rist, Presidente de la República de Chile, tiene el agrado de invitar a usted a compartir un espacio de conversación sobre los desafíos del país desde la mirada comunal”. Así reza una invitación que por estos días comenzó a llegar a diversos alcaldes oficialistas para invitarlos a un encuentro con el Mandatario para el próximo 6 de mayo a las 18:00 horas. Un encuentro que se da en un contexto crítico para los jefes comunales, en el marco del anuncio de la megarreforma del gobierno que afectaría directamente a los municipios con la eliminación del pago de contribuciones de los mayores de 65 años.

    En lo concreto, la medida impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, establece que se eximirán del pago del impuesto a su vivienda principal los mayores de 65 años, lo que en la práctica implica una menor recaudación de US$ 200 millones. Desde Teatinos 120 han dicho que buscarán reponer vía Ley de Presupuesto los US$ 130 millones que son destinados al Fondo Común Municipal, una glosa de platas que destina montos recaudados en comunas pudientes -como Vitacura y Lo Barnechea- y los destina a otras más vulnerables, como Puente Alto y Maipú.

    El tema es que en la vereda de los ediles, incluso en aquellos oficialistas, aún hay dudas de si efectivamente se podrían reponer esos US$ 130 millones en un contexto de estrechez fiscal, y también el impacto que tendrá en los municipios los restantes US$ 70 millones que no les llegarán y que, en la práctica impactarán, según dicen los alcaldes, en áreas como la seguridad, salud, educación y programas sociales, entre otros.

    Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) e invitado al encuentro, fue claro al respecto: “Con el municipalismo no se juega”, dijo una vez conocidos los detalles de la megarreforma, agregando que “se considera inaceptable que una medida que impacta directamente el financiamiento de los municipios contemple una restitución incompleta al Fondo Común Municipal, mecanismo esencial de redistribución solidaria entre las comunas del país”.

    El Presidente José Antonio Kast. Foto: Mario Téllez MARIO TELLEZ

    Desde la Presidencia no respondieron a La Tercera sobre los temas que se abordarán en la reunión ni tampoco a qué alcaldes se invitó. Sin embargo, desde los municipios aseveran que esperan abordar el tema de las contribuciones. De alguna manera, de esta forma el Presidente Kast interviene directamente en la tensión que se ha ido levantando durante el último tiempo.

    Este diario pudo confirmar que la invitación fue extendida a comunas de derecha, como Lo Barnechea, Providencia, Vitacura, La Florida, Las Condes, Zapallar y Santiago, entre otras. Por el contrario, desde comunas con ediles de tendencia de izquierda, como Renca y Quinta Normal, dicen que la invitación no llegó.

    Algunos alcaldes esperan que en dicho encuentro se aclare cómo se compensarán los recursos que se dejarán de percibir por la exención del pago de contribuciones, por lo que se consultará sobre el mecanismo de reemplazo en detalle.

    Asimismo, se espera que se toquen otros temas, como, por ejemplo, la seguridad municipal y cómo se puede ayudar a los municipios.

    El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, dice que “siempre será positivo abrir espacios de diálogo directo con los municipios, porque somos quienes estamos en la primera línea enfrentando las necesidades reales de los vecinos. Esperamos que esta instancia permita conversar con franqueza sobre los temas que más preocupan a las comunas, especialmente aquellos que requieren revisión urgente, como seguridad, recuperación de espacios públicos y mayores herramientas para responder de forma oportuna a las demandas ciudadanas”.

    La reunión además se da en un contexto en que un grupo de alcaldes progresistas -liderados por Karina Delfino (Quinta Normal), Claudio Castro (Renca) y Tomás Vodanovic (Maipú)- han buscado marcar agenda desde la oposición a través de diversas articulaciones, con duras evaluaciones sobre la megarreforma del gobierno.

    Por ejemplo la semana pasada el alcalde Vodanovic sostuvo que la medida le parecía “una barbaridad y la más regresiva que ha impulsado un gobierno desde el retorno a la democracia, porque pone en riesgo la prestación de servicios básicos en más del 80% de las comunas de Chile. Estamos disponibles para discutir mejoras”.

    Además, en la interna de los alcaldes se cree firmemente que algunos de sus pares progresistas tienen mayores pretensiones políticas, por lo que sostener conversaciones con el Mandatario podría abrir otra disputa.

    Más sobre:AlcaldesContribucionesJosé Antonio KastLa Moneda

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