SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Con el municipalismo no se juega”: alcaldes en alerta máxima por eliminación de contribuciones en Plan de Reconstrucción

    Ante la concreción del ingreso de la megarreforma del Presidente José Antonio Kast, ediles de diversos sectores políticos refuerzan sus reparos por el dinero que dejarán de percibir ante la exención del 100% del impuesto territorial de personas mayores de 65 años. En el sur, en tanto, celebran que se ponga foco en las comunas afectadas por los incendios de enero.

    Por 
    Luciano Jiménez
     
    Carlos Montes
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    De los 33 artículos que tiene el Proyecto de ley Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social presentado este miércoles por el gobierno, cinco -tres permanentes y dos transitorios- tienen directa relación con los municipios chilenos: los referidos a las zonas afectadas por los incendios de enero, la eliminación de contribuciones y la consiguiente afectación al Fondo Común Municipal (FCM), y otro de regularización de deudas municipales. Las medidas, inmediatamente, alertaron a diversos alcaldes.

    Resumidamente, el artículo 12 incorpora la exención del 100% del impuesto territorial (contribuciones) en favor de personas naturales de 65 años o más, respecto de su vivienda principal. El beneficio se limita a una sola propiedad y se establecen multas para quienes incurran en irregularidades: 300% del impuesto eludido e inhabilitación para gozar del beneficio por 10 años. También hay una norma para evitar transferencias de propiedad con fines meramente elusivos entre familiares o sociedades relacionadas.

    El menor pago de contribuciones impacta directamente en las municipalidades, que usan esos dineros para financiar gran parte de los gastos municipales. Parte de esos dineros, además, se destina al Fondo Común Municipal, un arca donde las comunas más ricas suplen a las más vulnerables. Según cálculos del gobierno, eliminar este pago implica US$ 200 millones menos de recaudación. De ese total, US$ 130 millones van al FCM, lo que deja unos US$ 70 millones que los municipios efectivamente dejarían de recaudar. Esta falta de dineros ya había sido advertida por diversos alcaldes, tanto oficialistas como de oposición.

    En razón de ello, el artículo octavo transitorio del megaproyecto dispone que la Ley de Presupuestos deberá contemplar aportes adicionales para compensar la disminución de ingresos en el FCM derivada de esta exención. La iniciativa del Ejecutivo, eso sí, no especifica que la compensación deba ser del 100% de lo que se dejará de percibir por contribuciones ni qué ocurre con los dineros recaudados que no iban al FCM. Y, además, lo deja en manos del Congreso.

    El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri, es fulminante: “Con el municipalismo no se juega”, agregando que “se considera inaceptable que una medida que impacta directamente el financiamiento de los municipios contemple una restitución incompleta al Fondo Común Municipal, mecanismo esencial de redistribución solidaria entre las comunas del país”. Y cierra: “Si el costo estimado de esta decisión es de US$ 200 millones al año, la reposición al Fondo Común Municipal no puede ser de US$ 130 millones. La restitución tiene que ser del 100%”.

    En tanto, Mario Desbordes, alcalde de Santiago recientemente renunciado a RN, dice estar “absolutamente de acuerdo con la iniciativa, es justo y es correcto lo que se está haciendo”. En ese contexto, eso sí, asevera que pese a que el proyecto no lo contempla, está “tranquilo respecto de que sí se va a compensar 100% a los municipios, porque si no se nos compensa nos produce un daño enorme en términos presupuestarios. No me cabe duda que se va a incorporar una fórmula que evite que los municipios perdamos ingresos que son claves en una serie de programas y proyectos”.

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), dice que “nos parece que esta medida es una barbaridad y la más regresiva que ha impulsado un gobierno desde el retorno a la democracia, porque pone en riesgo la prestación de servicios básicos en más del 80% de las comunas de Chile. Estamos disponibles para discutir mejoras y ampliar beneficios para personas mayores, pero eximir del pago de contribuciones a personas que tienen cuatro o cinco propiedades, en desmedro de las comunas más pobres, es un profundo sin sentido que daña la cohesión del país”.

    En Estación Central esta medida nos vuelve a golpear”, señala de entrada el alcalde Felipe Muñoz (ind.), quien suma que “de más de 120 edificios construidos en los últimos años, cerca del 70% de los departamentos se utiliza como inversión, con inversionistas con más de 20 departamentos, que en su mayoría no pagan contribuciones, por lo que una nueva exención sin compensación total al Fondo Común Municipal significa menos recursos para seguridad, limpieza, servicios básicos y equipamiento en general. Esto significaría menos capacidad para responder a los vecinos en una comuna que ya enfrenta un importante déficit de equipamiento”.

    El edil suma que en su comuna están “preocupados por las señales que está dando el gobierno del Presidente Kast en materia de desarrollo urbano. Pretender, por ejemplo, modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones sin una discusión en el Congreso, para aumentar la densidad, pasando por encima de los planes reguladores y utilizando la reconstrucción como excusa, es una decisión que no podemos respaldar ya que puede hipotecar la calidad de vida por décadas”.

    Camila Nieto (FA), alcaldesa de Valparaíso, cree que “detrás de una medida que suena justa, como eliminar las contribuciones, hay un efecto que no se está diciendo con claridad: esos recursos financian directamente a los municipios a través del FCM y permiten sostener servicios básicos en nuestras comunas”.

    “En Valparaíso el FCM significa un aporte de cerca de un cuarto de nuestro presupuesto anual. Son fondos que van a seguridad, aseo y recuperación de espacios públicos. Además, este sistema permite redistribuir recursos desde las comunas más ricas hacia las que más lo necesitan. Acá se está dejando fuera una mirada regional con sentido local”, añade, argumentando que hoy ya existen exenciones y rebajas para adultos mayores con menores ingresos. Por eso, suma, “eliminar las contribuciones sin compensación no es una solución, es debilitar un mecanismo clave de equidad territorial. Y mientras se reducen estos recursos se propone bajar impuestos a las grandes empresas. Esa es una decisión que tiene consecuencias, y que termina afectando directamente la calidad de vida en nuestras ciudades”.

    El alcalde de Renca, Claudio Castro (ind.), afirmó en Radio ADN que “es una realidad que el resultado de este proyecto implica menos recaudación para el Estado. Y por lo tanto, cuando tú generas una reforma que lo que hace es disminuir ingresos precisamente, con reducción a empresas, se reducen contribuciones a las personas más ricas. La pregunta fundamental para mí es cómo el Estado va a sostener un nivel de trabajo de $90 millones de servicios y de apoyos para las personas. Esta es una reforma compleja”. También consideró reparos de “reserva constitucional, si se puede hacer o no, meter cuestiones que claramente están en la línea de una reforma tributaria, con muchas medidas, y otros elementos tan variados como apoyar la reconstrucción”.

    La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, ya había advertido que “me preocupa no ver una hoja de ruta sobre cómo se implementarán los cambios al Fondo Común Municipal. Los municipios estamos planificando el futuro sobre una realidad incierta. Aún cuando comparto la idea de liberar del pago de contribuciones a las personas mayores, me parece necesario conocer los mecanismos de compensación cuando ese cobro se deje de hacer”.

    Y quizás mirando esto de reojo, el megaproyecto incluye en su artículo décimo transitorio un procedimiento extraordinario de regularización de deudas municipales -patentes, permisos de circulación y derechos de aseo-. El beneficio consiste en la condonación por parte de la municipalidad del 100% de los intereses y multas, otorgando además la posibilidad a la municipalidad de renunciar a la acción de cobro. La idea de esto es que ingresen recursos que hoy están resultando incobrables.

    Reconstrucción en Ñuble y Biobío

    Por otro lado, hay medidas sobre la reconstrucción por los incendios de enero. El artículo 1 modifica la ley que crea el Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, aumentando el máximo marco presupuestario hasta los $1.200.000.000 de pesos para dar respuesta a los afectados de Ñuble y del Biobío. Del mismo modo, el artículo 2 modifica la Ley de Rentas Municipales con el objeto de incluir a las mismas regiones en las zonas habilitadas para la aplicación de medidas de excepción, dado que la habilitación legal incluye solamente a Valparaíso.

    Al respecto, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera (ind.), contextualiza que la discusión que viene “no es un gallito de un bando o el otro. Son chilenos que lo perdieron todo, más de 3.540 hogares que están totalmente destruidos. Necesitamos los recursos para la reconstrucción; sin este proyecto no hay reconstrucción (...) No estamos hoy para los gustitos, sino para reconstruir y demostrar que cuando somos chilenos y somos capaces y nos unimos con visión de Estado podemos sacar lo mejor de nosotros. Este proyecto es una gran oportunidad para demostrar que somos capaces”.

    Mientras, Italo Cáceres (ind.), alcalde de Tomé, primero reseña que desde ocurrido el incendio el Serviu ha entregado 16 viviendas definitivas, pero que tuvieron 526 viviendas completamente destruidas.

    En ese contexto, asevera: “El ministro Poduje ha planteado la necesidad urgente de contar con 500 millones de dólares para avanzar en la reconstrucción de la Región del Biobío. Valoro ese compromiso con nuestra comuna, porque es imprescindible seguir avanzando en esa línea. Aquí no solo se perdieron viviendas; lamentablemente, también se perdieron vidas, y una escuela en Punta de Parra que aún no alcanzaba a ser inaugurada”.

    Más sobre:AlcaldesMegaproyectoProyecto de reconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Cancillería dispone investigación por funcionarios que seguirían realizando gestiones para postulación de Bachelet

    Los sigilosos pasos de Quiroz en el Congreso para mantener el timón de tramitación del megaproyecto

    Lo más leído

    1.
    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    Testigo de agresión a Lincolao declara que manifestación se conversó en reunión del Frente Estudiantil del FA en marzo

    2.
    Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

    Kast también se aprieta el cinturón: Presidencia afina ajuste del 3% con foco en gastos en personal y actos del Mandatario

    3.
    “Una de las historias más tristes de la diplomacia”: excanciller Valdés acusa sabotaje del gobierno de Kast a campaña de Bachelet en la ONU

    “Una de las historias más tristes de la diplomacia”: excanciller Valdés acusa sabotaje del gobierno de Kast a campaña de Bachelet en la ONU

    4.
    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    Por unanimidad: Senado aprueba proyecto que evita que condenados por VIF accedan a pensión de sobrevivencia

    5.
    Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

    Bancada del PNL lleva a comisión de Ética a diputada Veloso por dichos contra Johannes Kaiser

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    Cómo científicos chilenos crearon un parche con miel de ulmo para regenerar heridas

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    A qué hora y dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la Copa de Alemania

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Lazio por la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Burnley vs. Manchester City en TV y streaming

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media
    Chile

    Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

    Candidato argentino enciende disputa por la ONU y apunta a Bachelet por no contar con respaldo del gobierno de Kast

    Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado proyecto que modifica el Código Penal para aumentar sanciones por turbazos

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión
    Negocios

    Megarreforma: las nuevas normas ambientales que pretenden rebajar los tiempos de los proyectos de inversión

    Entel anuncia plan de inversiones por casi US$650 millones para 2026 y Juan Hurtado se despide de la firma

    Industria de fondos mutuos supera los US$ 100.000 millones en patrimonio al cierre del primer trimestre

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento
    Tendencias

    Quiénes no podrán fumar de por vida en Gran Bretaña, con la nueva prohibición aprobada por el parlamento

    Cómo son los nuevos tratamientos contra el cáncer de páncreas que prometen ser efectivos, según ensayos clínicos

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla
    El Deportivo

    Elche de Lucas Cepeda derrota a Atlético de Madrid para escapar de la zona de descenso y comprometer al Sevilla

    La expectativa de Matías Claro en la UC: “La misma energía que pusimos para el Claro Arena ahora debe ir al área deportiva”

    Sin hinchas provenientes desde Santiago: la inédita medida de Universidad de Concepción para el duelo ante Colo Colo

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile
    Tecnología

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago
    Cultura y entretención

    Gustavo Santaolalla regresa a Chile con dos shows en Concepción y Santiago

    Entre el padre autoritario y la ausencia de sus polémicas: lo bueno y lo malo del filme sobre Michael Jackson

    U. de Chile exhibirá histórico libro de Neruda creado durante la Guerra Civil Española

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas
    Mundo

    Informe de la OEA advierte sobre el nuevo riesgo en América: las mezclas de drogas sintéticas

    Canciller y ministro de Defensa de Perú renuncian tras controversia por postergación de compra de F-16 a EE.UU.

    Dimiten los ministros de Exteriores y Defensa de Perú por la decisión del presidente de paralizar compra de F16

    Dip de alcachofas con grana padano
    Paula

    Dip de alcachofas con grana padano

    Una jornada para pensar la moda: así será “Tributo a la Moda y su Historia”

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running