Oficialismo y el PDG valoran ingreso del proyecto de Reconstrucción Nacional al Congreso y resaltan beneficios a la clase media

Distintas colectividades mostraron su apoyo al proyecto de Reconstrucción Nacional, el cual habría ingresado con suma urgencia durante este miércoles tras la firma del Presidente José Antonio Kast.

La iniciativa, según el detalle del documento ingresado, contaría con cinco grandes ejes: una mayor competitividad tributaria; el fortalecimiento del empleo formal; facilitación regulatoria; certeza jurídica y la contención del gasto público.

Desde el Partido Republicano, el presidente de aquella colectividad, Arturo Squella, destacó que la iniciativa tiene como objeto a que el país vuelva a entregar “certeza jurídica para ser pilar nuevamente”.

“En cada uno de esos 33 artículos lo que vemos es precisamente medidas que apuntan a atraer inversión, a generar crecimiento, con el crecimiento se genera recaudación, con la recaudación el Estado se hace cargo de sus tareas. Y por cierto, que el común denominador de todo es trabajo, trabajo que de repente se nos olvida cuando baja el desempleo, suben los salarios, y eso es tremendamente importante”, señaló el senador durante su participación en el foro Latam Focus.

Posteriormente, en un punto de prensa, también destacó el apoyo del PDG . “¿Quien podía pensar que un partido que ha puesto su foco precisamente en aliviar a la clase media podía tener una opción distinta? La verdad es que eso nosotros lo esperamos y lo hacemos ver también para las otras bancadas que en este momento están tomando el texto", señaló.

PEDRO RODRIGUEZ

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, destacó que el proyecto ingresado por Kast “va a permitir que Chile salga del pantano económico en el que está y volvamos a crecer, volvamos a ser un país pujante. Va a haber más trabajo, van a mejorar los salarios, va a haber más inversión”.

“Este proyecto tiene un montón de beneficios para las pymes, también para el trabajo formal. Es un proyecto pensado en la clase media y que va a atraer muchísima inversión extranjera, porque los impuestos van a bajar . De nuevo más trabajo, más inversión, mejores salarios y eso siempre es bueno para la economía chilena”, agregó el diputado gremialista.

MARIO TELLEZ

Mientras tanto, el presidente del Partido de la Gente (PDG), Rodrigo Vattuone, colectividad que durante esta jornada señaló que entregaría su apoyo a la idea de legislar en general, resaltó la coordinación entre el Ejecutivo y el partido que dirige.

“Es un día histórico para el partido. Creo que es el día más importante que hemos tenido en nuestra historia, porque desde hoy comenzamos a influir en la política”, comenzó señalando.