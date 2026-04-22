Qué contiene finalmente la megarreforma para la reconstrucción nacional ingresada por el gobierno al Congreso

A las 7.45 horas de la mañana de este miércoles en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast firmó el esperado proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, al poco rato el proyecto ya estaba siendo ingresado al Congreso y empezaba el análisis por parte de las distintas bancadas.

El plan de reconstrucción presenta algunas novedades respecto de lo que se conocía y que fue anunciado hace una semana por el jefe de Estado. El proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados lo hace con “suma urgencia” legislativa.

Desde la oposición ya han manifestado algunos reparos por, por ejemplo, la disminución de la carga impositiva gradual corporativa y la invariabiliad tributraria.

Acá los ejes centrales de la megarreforma que se encuentran en la inciativa legal presentada de forma integral y no aislada que son contenidas en 200 páginas.

El proyecto se estructura en cinco ejes cuyo objetivo, en su conjunto, “es romper con el estancamiento y contribuir a generar más empleo, seguridad y esperanza”.

Lo primero es una mayor competitividad tributaria . Según el gobierno serán cerca de 150.000 empresas que se verán beneficiadas, las cuales proveen el 50% del mercado laboral formal y el 90% de la inversión en Chile.

Entre las principales medidas destacan: La reducción gradual del impuesto corporativo para bajar de 27% a 23%.

Según el proyecto esta será de la siguiente manera: para las rentas devengadas o percibidas durante el año comercial 2026, la tasa será de 27%; para las rentas devengadas o percibidas durante el año comercial 2027, la tasa será de 25,5%; para las rentas devengadas o percibidas durante el año comercial 2028, la tasa será de 24% y finalmente, para las rentas devengadas o percibidas a contar del año comercial 2029, la tasa será de 23%.

También la reintegración del sistema tributario eliminando la doble tributación que muchas empresas -sobre todo pymes- han tenido que pagar, reduciendo espacio para la reinversión de utilidades.

Finalmente, la elaboración de un Estatuto para inversiones de largo plazo (25 años).

Esto ya ha generado molestia desde la oposición, donde incluso han señalado que la idea podría ser inconstitucional.

“Chile necesita volver a ser un país confiable. Para lograrlo, se propone establecer un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años, aplicable tanto para inversionistas locales como extranjeros que inviertan montos superiores a 50 millones de dólares en el país. Con esta medida, Chile volverá a ser un polo atractivo de inversión, fomentando el ingreso de capitales al país y generando empleo para chilenos en todo el territorio nacional”, señala el texto.

El segundo eje es el fortalecimiento del empleo formal para que contratar formalmente sea una ventaja,

Entre las principales medidas destacan el nuevo crédito tributario a la contratación , especialmente enfocado en trabajadores de menores ingresos y pymes, considerando que son cerca de 235 mil pymes que contratan al 86% de los beneficiarios de este crédito.

El tercer eje, es la facilitación regulatoria, que según el Ejecutivo busca hacer frente a las trabas y burocracia que dificultan la inversión.

Entre las principales medidas destacan está la agilización evaluación ambiental : SEA obtiene autoridad para filtrar observaciones, reducir plazos de invalidación de permisos ya otorgados de 2 años a 6 meses y limitación de medidas precautorias a 6 meses, que pueden paralizar proyectos aprobados.

Además, indemnización del Estado , en caso de revocación de resolución ambiental favorable (RCA), deberá reembolsar gastos que ya se invierten.

Asimismo, la exención del IVA a la compra de nuevas viviendas de forma transitoria por 12 meses para permitir dinamismo en el sector construcción, que genera parte importante de los empleos en Chile y permite, a la vez, reducir barreras para la compra de nuevas vivienda para todos.

El cuato eje es la certeza jurídica que, para el gobierno, permitirá asegurar reglas estables que permitan atraer e incentivar la inversión en Chile a largo plazo.

Entre las principales medidas destacan la repatriación de capitales a una tasa del 10% por un periodo de 12 meses para recuperar capitales que hoy están fuera del país en recaudación real e inversión

También se encuentra que el impuesto baja a 7% si repatrian efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley , y los mantengan invertidos en Chile por, al menos, 8 años.

El quinto y último eje es la contención del gasto público , con medidas para, según el gobierno, ordenar las finanzas del Estado, a fin de hacer un mejor uso de los recursos públicos.

Entre las principales medidas destacan que se triplica cupos de retiro voluntario sector público.

También medidas contra abusos en licencias médicas y mayores facultades al SII para hacer cumplir la ley.

Está también una e xención de contribuciones de primera vivienda para adultos mayores de 65 años. Uno de los temas que ha generado controversia por cómo esto podría afectar al fondo municipal.

Al respecto el proyecto de ley ingresado hoy mandata a la Ley de Presupuestos a considerar aportes adicionales al Fondo Común Municipal.

Además, la suspensión temporal por dos años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad.

En este punto, se reduce el número de deciles y finalmente no se introduce la polémica idea de límitar a los 30 años de edad el beneficio.

Además, se menciona un Fondo para la reconstrucción

El proyecto incorpora un componente central de reconstrucción, ampliando el Fondo de Emergencia por Incendios que permita financiar no solo la región de Valparaíso sino que también la Región de Ñuble y Biobío, posicionándose como una herramienta clave para acelerar la reconstrucción material de miles de hogares.

Para esto, se impulsarán, entre otras medidas:

● Una reducción del impuesto a las donaciones para anticipar recursos, respecto de los cuales el Estado sólo tendría una mera expectativa.

● Eliminación de trabas judiciales.

● Convenios de pago con condonación para afectados.

Los principales beneficiarios, según la propuesta, serán de forma directa a la clase media, los trabajadores de menores ingresos, los adultos mayores y las pymes.

● La clase media podrá acceder a medidas como la rebaja del IVA a la compra de nuevas viviendas, facilitando el acceso a la casa propia, un objetivo que en los últimos años se ha visto distanciado de las esperanzas de las familias. Se trataría de al menos 100 mil nuevas viviendas.

● Los trabajadores de menores ingresos contarán con incentivos a la contratación formal, reduciendo el riesgo de informalidad y con ello el temor de la precarización del empleo. Se informa de un potencial número de 4 millones de trabajadores en estas condiciones. De estos la mitad son empleados por pymes.

● Los adultos mayores tendrán un alivio permanente mediante la exención de contribuciones en su primera vivienda como forma de retribuir a quienes han tenido toda una vida de trabajo y fruto de su esfuerzo han adquirido una vivienda que hoy, producto del ciclo de su vida, les hace cuesta arriba poder cubrir el pago de contribuciones.

● Las pequeñas y medianas empresas se verán beneficiadas por la reintegración tributaria y los incentivos al empleo formal.

Según el texto, y en sintonía con preocupaciones de la ciudadanía el proyecto anunciado por el Gobierno está alineado con las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Y la metas al año 2030: disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, crecer alrededor del 4% anual y el equilibrio estructural de las cuentas fiscales.

Revisa el proyecto completo: