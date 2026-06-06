El clasificado es Ñublense: la UC golea a Cobresal, pero no le alcanza y queda fuera de la Copa de la Liga

La UC goleó a Cobresal, pero no le alcanzó y quedó fuera de la Copa de la Liga.

Un objetivo menos para Universidad Católica. No se le dio la ecuación al equipo estudiantil y quedó fuera de la Copa de la Liga, en su primera edición. En el Claro Arena, los cruzados golearon por 5-1 a Cobresal, tras comenzar en desventaja. Sin embargo, la victoria de Ñublense permitió que el equipo de Chillán pasara a las semifinales.

Luego del postrero empate conseguido por los Diablos Rojos en San Carlos de Apoquindo en la jornada anterior, la UC quedó colgando de la competencia. No dependía de sí misma para meterse en las semifinales. Necesitaba vencer a los mineros, eliminados hace un rato, y esperar una victoria de Universidad de Concepción en Chillán, para luego entrar a revisar la diferencia de goles.

Los cruzados salieron al campo con una alineación mixta. Tenía bajas importantes como las de Clemente Montes, con la selección chilena en Europa, y Matías Palavecino, suspendido. Además, Daniel Garnero dejó en el banquillo a Vicente Bernedo, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Fernando Zampedri. Por lo tanto, aparecieron jugadores de escasa regularidad en el año como Bernardo Cerezo, Alfred Canales, Diego Corral y el portero Darío Melo. Los albinaranjas salieron con lo mejor a disposición, salvo por el mundialista César Yanis.

En el contexto de un inicio de trámite repartido, la UC insinuaba, mientras que Cobresal respondía. El juego directo de la visita complicó al local, con un planteo donde Steffan Pino era el más adelantado y copaba el mediocampo a lo ancho. Si en los 7′, Giani lanzó un tiro libre débil a las manos del meta Santander, en los 14′ lo tuvo Rossel (ocupando la demarcación de Zampedri), con una media vuelta desviada.

Pese a estos avisos, fue Cobresal el que pegó primero. El escurridizo Julián Brea le gana a Melo y saca un remate que impacta en Mena. Hay chequeo VAR por un posible penal, por un brazo extendido del lateral. En efecto, se cobró la pena máxima. En los 22′, Pino marca el 1-0. El panorama se complicó más para los franjeados porque Mena salió por lesión, antes de la media hora.

El manejo de la pelota le correspondió a los cruzados, sin embargo faltaba penetrar en el área. Y en las pocas veces que lo hizo, falló en la definición. Además, al atacar por la necesidad de remontar, Católica quedaba desprotegida en el fondo, expuesta a cualquier contragolpe. Para fortuna del local, encontró el empate antes del descanso. Minuto 44 y Alfred Canales marcó el 1-1 mediante un cabezazo, tras centro de un “Cimbi” Cuevas muy libre por la izquierda.

En el complemento, fue todo para la UC. Fue totalmente superior en el desarrollo del juego, lo que manifestó en el marcador. En los 54′, Diego Corral puso en ventaja a los universitarios, definiendo con sutileza tras pase al espacio de Giani. Posteriormente, en los 59′, fue el turno de Giani. El ex Aldosivi marcó el 3-1 conectando por el centro luego de un desborde de Corral. Se intercambiaron los roles del gol anterior.

El hambre de seguir anotando no cesó en el anfitrión. En los 63′, Martínez hizo el cuarto, con un disparo cruzado. El ex Huachipato entró en el primer tiempo, por el lesionado Mena, y ayudó a mejorar el rostro de los cruzados. Con tres goles de ventaja, lo que se esperaba en el Claro Arena era una “ayudita” del Campanil. En Chillán, estaban igualando, por lo cual no alcanzaba con la goleada para que Católica superara a Ñublense en la tabla.

En los 90′, un golazo de Juan Francisco Rossel estableció el 5-1 en Las Condes. Un segundo periodo de alto vuelo le permitió a la UC golear. Sin embargo, no fue suficiente, toda vez que los Diablos Rojos terminaron ganando 2-1 a la U. de Concepción. Jeraldino y Sanhueza hicieron los goles.

El grupo A terminó con Ñublense arriba con 14 puntos, mientras que la UC quedó con 11. Los líderes se unen a Coquimbo Unido y O’Higgins, en la ronda de los cuatro mejores.