Nils Reichmuth sí estaba: la desprolijidad de la Roja con el chileno-suizo que debutó ante Portugal

La selección chilena perdió por 2-1 con Portugal, en el amistoso disputado este sábado en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras. El elenco que dirige Nicolás Córdova no pudo ante los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo, candidatos a la corona para el Mundial de Norteamérica 2026 que arranca el próximo jueves.

Dentro de las cosas que dejó el encuentro fue el estreno de Nils Reichmuth con el seleccionado nacional. El mediocampista chileno-suizo asomó como la gran novedad de la convocatoria de Chile para esta fecha FIFA, que también contempla enfrentar a la República Democrática del Congo este martes. El llamado del futbolista del Thun, último campeón de la Superliga suiza, es parte de un proceso de scouting para detectar variantes.

“Tenemos detectados más de 300 jugadores y más de 130 jugadores contactados, en el fondo con esta doble nacionalidad. Algunos con la posibilidad concreta de estar más cerca de una nómina, otros más lejanas, obviamente por nivel, y ahí vamos haciendo un orden de prioridad de a quién corresponde hacerle un seguimiento más concreto, más preciso, y eventualmente hacerle la invitación de que se sume a la Selección”, dijo Felipe Correa, gerente de Selecciones Nacionales, a La Tercera.

Considerando el interés que despertó la opción de observar a un nuevo integrante de la Roja, ante el desconocimiento respecto a su juego, causó extrañeza que Reichmuth no estuviera en la citación para el partido de este sábado, publicada por las redes oficiales de la Selección. Además de los 11 titulares, estaban 12 suplentes, sin incluir al chileno-suizo. Aparecieron en la suplencia Thomas Gillier, Brayan Cortés, Fabián Hormazábal, Igor Lichnovsky, Clemente Montes, Iván Morales, Lucas Cepeda, Víctor Méndez, Francisco Sierralta, Rodrigo Echeverría, Matías Sepúlveda y Lautaro Millán.

La lista de citados que publicó la Roja, sin Reichmuth ni Ulloa.

Sin embargo, el jugador del Thun sí estaba en la lista de citados. De hecho, jugó en el segundo tiempo. En la página de la UEFA, por ejemplo, sí estaba incluido el volante, al igual que Diego Ulloa. El lateral izquierdo de Colo Colo tampoco aparecía en la citación revelada por la Roja, pero sí estaba en la banca. La suplencia chilena contaba, en total, con 14 jugadores.

Con el dorsal 22, Nils Reichmuth ingresó en los 80′ por Darío Osorio, en su estreno absoluto por la Selección. En los pocos minutos que tuvo en cancha, tuvo dos remates a portería y registró nueve toques, según la data de Sofascore.