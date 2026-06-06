Vigouroux evita una caída más dura de la mezquina Roja de Córdova ante Portugal

Portugal se tomó el partido como lo que era: una exhibición para ver a sus figuras algunos días antes del Mundial y probar movimientos. La Roja, en tanto, salió a no perder y perdió igual. Más allá de las declaraciones de principios que entregaban en el plantel y el cuerpo técnico antes del encuentro, hablando de amargar la fiesta lusitana, la selección chilena se vio superada ante uno de los canditados que tiene el Mundial.

Fue 2-1 para el combinado europeo, que en el segundo tiempo encontró respuestas con los goles de Gonçalo Guedes y Bruno Fernandes, para superar sin esforzarse mucho a un mezquino equipo chileno que tiene poco con que competir.

El local dominó el primer tiempo en Lisboa, aunque no logró traducir su superioridad en el marcador. El equipo de Roberto Martínez controló la posesión desde el inicio y generó las ocasiones más claras frente a un Chile que pasó gran parte de la etapa defendiendo cerca de su área.

La primera llegada de riesgo fue a los cinco minutos. Joao Cancelo encontró a Rúben Dias con un centro: el defensor conectó un cabezazo que obligó a una destacada intervención de Lawrence Vigouroux. La presión lusitana se mantuvo y estuvo cerca de abrir la cuenta a los 11′, cuando Rafael Leao dejó atrás a su marcador y sacó un remate que golpeó la cara interna del poste. Se paseó por la línea y fue despejada.

Vigouroux volvió a responder a los 20′ frente a un disparo de Cristiano Ronaldo dentro del área. Cinco minutos después, contuvo un remate potente de Samú Costa. El equipo de Córdova recién logró salir de la presión local cerca de la media hora y consiguió su primer córner del encuentro, aunque sin generar peligro sobre el arco local.

La selección europea volvió a acercarse a los 37′. Cristiano Ronaldo definió tras una rápida acción ofensiva, pero la conquista fue invalidada por posición de adelanto.

Luego vino la situación que marcó la primera fracción. Una trifulca terminó con las expulsiones de Leao e Iván Román. Fue al segundo minuto de adición. Pese a su amplio dominio territorial y a las ocasiones generadas, Portugal no logró romper la igualdad y se fue al entretiempo empatando 0-0 ante Chile.

El desarrollo del partido cambió poco tras el descanso. Con ambos equipos reducidos, Portugal mantuvo la iniciativa pese a hacer varios cambios, aunque Chile logró adelantarse algunos metros y generar sus primeras aproximaciones. Sin claridad, eso sí.

La Selección registró sus primeros remates a través de Agustín Arce. En el otro arco, Vigouroux continuó siendo uno de los puntos más altos del equipo nacional. A los 54 minutos reaccionó ante un remate acrobático de Joao Cancelo. Pero la resistencia chilena terminó a los 58′. Neves filtró un pase entre líneas para Gonçalo Guedes, quien aprovechó el espacio generado en la defensa para establecer el 1-0 a favor de Portugal.

El gol premió un dominio que, si bien fue menos marcado que en la primera mitad, siguió inclinando el juego hacia el arco nacional. Con la ventaja en el marcador, Portugal administró la posesión, mientras Chile buscó reaccionar sin encontrar los caminos para inquietar a la defensa local.

La sentencia llegó a los 75 minutos. Guedes inició la acción ofensiva y habilitó a Francisco Conceiçao por la banda derecha. El extremo asistió a Bruno Fernandes, quien controló fuera del área y sacó un remate colocado que dejó sin opciones a Vigouroux. El tanto terminó por reflejar la diferencia mostrada por Portugal que toma confianza de cara al Mundial. Sin embargo, en los descuentos, Lucas Cepeda marcó un golazo que sorprendió a todo Lisboa con un tiro de distancia.

Aun así, para Chile, pese al estrecho marcador, el amistoso volvió a evidenciar las dificultades para competir ante selecciones de primer nivel.

Vigouroux fue el mejor de Chile ante Portugal. Foto: Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Ficha del partido

Portugal: J. Sá (46′, R. Silva); N. Semedo (46′, D. Dalot), R. Dias (87′, T. Araújo), R. Veiga (46′, G. Inácio), J. Cancelo; B, Silva (46′, R. Neves), Samú (46′, P. Neto); F. Conceiçao (76′, J. Félix), B. Fernandes, R. Leao; C. Ronaldo (46’, G. Guedes). DT: R. Martínez.

Chile: L. Vigouroux, F. Faúndez (46’, F. Sierralta), I. Román, G. Maripán, G. Suazo; F. Loyola (80′, F. Loyola), V. Pizarro (80′, V. Méndez), A. Arce (67′, L. Cepeda); M. Gutiérrez (68′, R. Echeverría), G. Tapia (80′, I. Morales), D. Osorio (80′, N. Reichmuth). DT: N. Córdova.

Goles: 1-0, 58′, Guedes, tras asistencia de Neves; 2-0, 75′ B. Fernandes, de fuera del área; 2-1, 90′, L. Cepeda, con un remate de distancia.

Árbitro: Luca Zefferli (ITA). Expulsó a Iván Román y Rafael Leao.

Estadio Nacional de Portugal. Asistieron 38 mil personas, aprox.