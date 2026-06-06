DT de Portugal sorprende antes del amistoso ante la Roja: “Beausejour es el mejor jugador chileno de la historia”.

Roberto Martínez sorprende. El técnico de Portugal analizó el compromiso que enfrentará su equipo este sábado ante la Roja. Además, aprovechó la instancia para responder a una consulta histórica: quién ha sido el mejor futbolista chileno que ha visto.

Lejos de apuntar a Elías Figueroa, Arturo Vidal o Iván Zamorano, el estratega español eligió a un jugador que fue dirigido suyo: “Para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de (Jean) Beausejour. Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica, porque podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un ganador nato”.

Martínez junto a Cristiano Ronaldo en un entrenamiento de Portugal. Armando Franca

“De una forma muy egoista, diría que es el mejor de la historia de Chile. Lo vi en la previa del Mundial 2010, lo perseguí, pero no lo pude firmar y se fue a otro club. Después me lo pude llevar a mitad de temporada y tenemos recuerdos para siempre”, añadió.

Martínez y Beausejour coincideron en el Wigan de Inglaterra. El técnico estuvo a cargo del elenco británico entre 2009 y 2013. En dos de esas temporadas, en 2011 y 2012, tuvo al exlateral en sus filas.

Luego, el estratega abordó el presente de la selección chilena. “Para nosotros es muy importante porque es una selección nueva. Me encantan las ideas de (Nicolás) Córdova, el juego posicional, la utilización de (Lucas) Cepeda, (Maximiliano) Gutiérrez y su flexibilidad”, aseguró.

“Es algo que nos exigirá mucho. Están con un propósito de crecer y les servirá para el futuro”, cerró Martínez.