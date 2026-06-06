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    Retornos y altas expectativas: los futbolistas que se juegan en la Roja algo más que un amistoso ante Portugal y el Congo

    La doble fecha FIFA representa un desafío importante, sobre todo para los que luchan por un lugar en el equipo de Nicolás Córdova, como es el caso de Brayan Cortés o Clemente Montes, que buscan ratificar su buen primer semestre, pero ahora en la Selección.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Retornos y altas expectativas: los futbolistas que se juegan en la Roja algo más que un amistoso ante Portugal y el Congo. Fotos: Photosport

    La selección chilena será usada como uno de los últimos exámenes antes del Mundial 2026. Este sábado se enfrentará nada menos que a Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que el martes hará lo propio ante la República Democrática del Congo. Para algunos jugadores será una fecha FIFA especial por la posibilidad de enfrentar a un combinado luso que siempre es competitivo, sin embargo, para otros será la oportunidad de volver a la Roja o de consolidarse en la oncena de Nicolás Córdova.

    En este último caso está el portero Brayan Cortés, quien no juega en la Selección desde el 10 de septiembre del año pasado, en la derrota por 2-0 ante Bolivia que significó la salida de Ricardo Gareca de la banca. Desde la llegada de Córdova, el campeón con Colo Colo no fue más nominado y su lugar lo tomó el arquero Lawrence Vigouroux.

    Foto: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Luego de un mal inicio de 2025 en el Cacique y un mejor término de año en Peñarol, para esta temporada el iquiqueño fichó en Argentinos Juniors, en donde es uno de los puntos altos de la plantilla. Jugó 19 partidos en la Primera División de ese país, recibió 14 tantos y entregó la portería en cero en 10 ocasiones. Además, se lució en la tanda de penales en la semifinal ante Belgrano, a pesar de que su equipo no consiguió pasar.

    Por los últimos trabajos de Nicolás Córdova, Cortés sería titular ante CR7 y compañía. Este jueves, en rueda de prensa, mostró su felicidad por estar otra vez en la Selección: “Estoy muy contento de tener esta linda oportunidad y de prepararnos de la mejor manera para estos amistosos. Se vienen partidos muy importantes, que nos ayudan a crecer como jugadores. Todos los que estamos acá queremos ganarnos una oportunidad”.

    Clemente Montes y Víctor Felipe Méndez, de buen presente en la UC y Colo Colo

    Otro que vivirá una situación parecida es Clemente Montes, uno de los rendimientos más altos en Universidad Católica este primer semestre. El puntero demostró ser una pieza importante para Daniel Garnero gracias a sus buenas actuaciones en la Copa Libertadores, en donde viene de marcar un golazo en La Bombonera ante Boca Juniors, en un duelo que significó el primer triunfo de un elenco chileno en ese recinto y que los clasificó para los octavos de final del torneo.

    Foto: Facundo Morales/Fotobaires/Photosport FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Los números indican que el extremo de 25 años jugó esta temporada 18 partidos con la franja, en los que marcó en seis ocasiones (tres en la Copa Libertadores) y aportó con cuatro asistencias.

    Montes no juega por la selección chilena desde octubre del año pasado, cuando ingresó en el segundo tiempo en la victoria sobre Perú por 2-1 en La Florida. A diferencia de Cortés, en los últimos entrenamientos no aparece desde el arranque en la oncena que saldrá a la cancha este sábado contra Portugal. Sin embargo, el duelo ante el Congo también representa una buena chance para sumar minutos y ganarse un lugar.

    Por su parte, Víctor Felipe Méndez también es figura en un club nacional, en este caso en Colo Colo, el líder de la Liga de Primera. El mediocampista formado en Independencia vuelve a la Roja luego de casi tres años. Su último partido fue el 16 de noviembre de 2023, en la igualdad sin goles ante Paraguay en el estadio Monumental que significó la salida de Eduardo Berizzo. Para colmo, esa noche ingresó desde el banco de suplentes y terminó expulsado. Luego no fue considerado en todo el proceso del Tigre Gareca y Nicolás Córdova tampoco lo había tenido en cuenta.

    Fotos: Andrés Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    En 2025 volvió al fútbol chileno, pero en un principio Jorge Almirón no le dio mucho espacio durante el primer semestre. Sin embargo, con la llegada de Fernando Ortiz, tomó protagonismo y para esta temporada se convirtió en un jugador determinante en la mitad de la cancha, tanto en la recuperación como al elaborar el juego. En la actual Liga de Primera registra 14 partidos, todos de titular, un gol y 1.215 minutos.

    No obstante, al igual que Montes, no se perfila como titular para el partido ante Portugal, lo que le abre opciones de jugar contra el Congo.

    Posible formación de Chile contra Portugal

    Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Iván Román y Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lautaro Millán y Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia.

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