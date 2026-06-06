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    EN VIVO

    En vivo: la UC y Ñublense definen en simultáneo a un nuevo semifinalista de la Copa de la Liga

    Los chillanejos tienen la primera opción para meterse en la ronda de los cuatro mejores, mientras que los cruzados deben vencer a Cobresal y esperar un tropiezo.

    Ñublense y Universidad Católica definen al clasificado a la Copa de la Liga. Foto: José Robles/Photosport. JOSE ROBLES/SANTIAGO 2026 via PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Ñublense 1-0 Universidad de Concepción

    Universidad Católica 1-1 Cobresal

    Actualiza el relato aquí

    ¡Final de los primeros tiempos!

    45′+3′. Ñublense lo gana por la mínima al Campanil y la UC no pasa del empate ante Cobresal. Con estos resultados, los chillanejos avanzan a semifinales de la Copa de la Liga.

    ¡Gol de la UC!

    44′. Aparece la cabeza de Alfred Canales, tras el centro del Cimbi Cuevas, para poner el empate en el Claro Arena.

    ¡Gol de Ñublense!

    35′. Ignacio Jeraldino adelanta a los chillanejos, que son más punteros que nunca en el Grupo B de la Copa de la Liga.

    Cambio obligado en la UC

    31′. Eugenio Mena se retira con una molestia física e ingresa Jimmy Martínez.

    ¡Gol de Cobresal!

    21′. Steffan Pino anota desde el punto penal y complica aún más las chances de la UC en la Copa de la Liga.

    ¡Penal para Cobresal!

    19′. Tras chequeo en el VAR, se sanciona la pena máxima por una mano de Eugenio Mena. El lateral izquierdo se gana la cartulina amarilla.

    ¡Comienzan los partidos!

    1’. La UC y Ñublense definen en simultáneo a un nuevo semifinalista de la Copa de la Liga.

    ¿Cómo marchan en la Copa de la Liga?

    1° Ñublense 11 puntos

    2° Universidad Católica 8 puntos

    3° Universidad de Concepción 4 puntos

    4° Cobresal 4 puntos

    La formación titular de Cobresal

    La formación de la UC

    La formación titular de Universidad de Concepción

    La formación de Ñublense

    Se define en paralelo el Grupo B de la Copa de la Liga

    Ñublense juega ante U. de Concepción y la UC se mide frente a Cobresal. A los chillanejos solo les basta un empate, mientras que los cruzados necesitan ganar en el Claro Arena y esperar un tropiezo de los Diablos Rojos.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UCUniversidad CatólicaÑublenseUniversidad de ConcepciónCobresalFútbolFútbol chilenoCopa de la Liga

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