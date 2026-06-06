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    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    La investigación del SAC de la Fiscalía de Ñuble y la PDI permitió incautar 40 vehículos, armas, municiones y madera sustraída desde predios forestales en la comuna de El Carmen. Cuatro presuntos cabecillas quedaron en prisión preventiva.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    La Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Ñuble desarticularon una asociación delictiva dedicada al robo de madera en la región, en un operativo que dejó 17 personas detenidas y la incautación de 40 vehículos utilizados en el negocio ilegal.

    El procedimiento fue desarrollado por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Ñuble, junto a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, también se incautó madera avaluada en $3 mil millones desde un aserradero que, según la investigación, era utilizado para recibir, procesar y comercializar el material sustraído.

    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    El fiscal jefe del SAC Ñuble, Rolando Canahuate Ronda, explicó que se formalizó investigación contra los imputados por 14 hechos cometidos en predios forestales de Forestal Arauco S.A., en la comuna de El Carmen.

    En el operativo también fueron incautados más de $3 millones en efectivo, tres escopetas, un revólver y más de un centenar de municiones. Según la Fiscalía, las armas mantenían sus números de serie adulterados.

    El Juzgado de Garantía de Yungay decretó la prisión preventiva de Carlos Jara Urra, José Urra Bórquez, Juan Urra Troncoso y Claudio Montes Constanzo, identificados como presuntos cabecillas de la agrupación.

    Los demás imputados quedaron con medidas cautelares de prohibición de acercarse a predios de la empresa afectada, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse entre ellos.

    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    “Atacar donde más les duele”

    El fiscal Canahuate señaló que, además de las detenciones, se solicitó la retención de 28 productos bancarios vinculados a la investigación.

    “Lo que buscamos en el Sistema de Análisis Criminal es atacar donde más les duele, que es precisamente su patrimonio”, afirmó.

    El persecutor agregó que “seguir la ruta del dinero es la única forma de ir acabando con este tipo de organizaciones”.

    La Fiscalía también informó que se perseguirán eventuales delitos tributarios, por lo que ya se ofició al Servicio de Impuestos Internos.

    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    El jefe de la Región Policial de Ñuble, prefecto inspector Enrique Zamora Sáez, calificó el procedimiento como una investigación criminal histórica.

    Según explicó, las diligencias se extendieron por cerca de un año y medio y consideraron diversas técnicas de investigación, análisis criminal e inteligencia policial para reunir medios de prueba sobre la participación de la organización.

    Aserradero como centro de operaciones

    Los imputados fueron detenidos durante la madrugada del viernes y formalizados el lunes. En la audiencia, el fiscal del SAC Álvaro Serrano Romo expuso que el presunto cabecilla del grupo era Carlos Jara Urra, quien mantiene causas vigentes por delitos similares.

    Según la investigación, Jara es propietario de la Sociedad Forestal Monte Verde SpA, ubicada camino a Pinto, en la comuna de Chillán. Dicho lugar habría operado como centro de operaciones de la agrupación.

    El recinto contaba con camiones, tractores y personal destinado a faenas de tala, acopio y sustracción de madera.

    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    “Los vehículos y maquinarias, avaluados en $1.500 millones, fueron incautados, con lo que se pone fin a esta actividad delictiva en la zona”, recalcó el fiscal Serrano.

    El persecutor agregó que en ese aserradero se recibía la madera, se procesaba y luego se comercializaba. Además, sostuvo que se habrían falseado guías de despacho para justificar el transporte de madera sustraída y aparentar la legalidad del cargamento ante controles policiales o fiscalizaciones.

    La investigación también apunta a que tres de los imputados eran empleados de una empresa que presta servicios a Forestal Arauco S.A., quienes habrían informado a la agrupación qué predios tenían menor vigilancia y madera disponible para ser cargada y sustraída.

    PDI desarticula asociación delictiva dedicada al robo de madera en Ñuble: 17 detenidos y $3 mil millones incautados

    Mayor golpe al robo de madera en Ñuble

    El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda Palma, valoró el trabajo de la Fiscalía y la PDI, y sostuvo que se trata del “mayor golpe al robo de madera en la historia de la región”.

    En tanto, el seremi de Seguridad Pública de Ñuble, Héctor Ponce Ortega, señaló que el robo de madera es uno de los delitos priorizados en el plan contra el crimen organizado de este año.

    Por su parte, el jefe de la Bicrim Chillán, subprefecto Jaime Rubilar Reyes, indicó que durante el operativo se desplegaron detectives de distintas brigadas debido a la magnitud de la causa y a la cantidad de vehículos, maquinaria, madera y evidencias incautadas.

    El Juzgado de Garantía de Yungay fijó un plazo de cinco meses para la investigación.

    Más sobre:PDIBandaCrimen OrganizadoÑubleMaderaRoboFiscalíaPolicíaDelitos

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