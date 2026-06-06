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    Política

    En reunión con el Presidente Kast: Evópoli propone reducir a 16 el número de ministerios

    Durante la cita también se abordaron materias legislativas y la tramitación de la megarreforma del gobierno, así como la preocupación de alcaldes por la reducción del Fondo Común Miunicipal.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Reunión de Evópoli con el Presidente José Antonio Kast.

    Esta tarde, el Presidente José Antonio Kast sostuvo en La Moneda una reunión con la directiva de Evópoli, encabezada por el senador Luciano Cruz-Coke, en la cual le entregaron una propuesta que reduce a 16 el número de ministerios.

    A la cita también asistieron otros representantes del partido, como la secretaria general, Macarena Cornejo; el diputado Jorge Guzmán; el vicepresidente y exministro del Interior, Gonzalo Blumel; el vicepresidente y exsenador Felipe Kast, y los alcaldes de Quirihue, San Pedro de la Paz y Purén, Eduardo Redlich, Juan Pablo Spoerer y Frann Barbieri, respectivamente.

    Entre los objetivos de la cita, estaba conversar sobre la megarreforma del Ejecutivo, asuntos legislativos, y entregar una propuesta hecha en conjunto con el centro de estudios Horizontal, para fusionar ministerios.

    El presidente de Evopóli, Luciano Cruz-Coke, señaló que “le planteamos al Presidente sobre la cuenta pública, en donde señaló que se buscaría reducir el número de ministerios políticos, una solución más amplia precisamente en reorganización de ministerios que preparó el Centro de Estudio Horizontal, en conjunto con Evópoli, que pretende pasar hoy día de los 25 ministerios existentes a 16″.

    “Creemos que también, precisamente, los ahorros se deben producir dentro del Estado”, planteó Cruz-Coke, quien también afirmó que en la cita se trató la modernización del Estado y el acercamiento del deporte y la cultura para los niños.

    Preocupación por Fondo Común Municipal

    El senador Cruz-Coke afirmó que dentro de la conversación con el jefe de Estado también se plantearon las preocupaciones de los alcaldes por el desfinanciamiento del Fondo Común Municipal, de aprobarse la eliminación del pago de contribuciones a los mayores de 65 años por su primera vivienda.

    “El gobierno ha sido claro y el Presidente también lo señaló, que está la intención de buscar compensar precisamente todo aquello que deje de llegar al fondo común municipal, precisamente por la exención de contribuciones", afirmó Cruz-Coke.

    Asimismo, planteó que la idea del gobierno, como está contenida en el Plan Nacional de Reconstrucción, podría cambiar en su paso por la Cámara Alta. “Esa exención va a ser evidentemente perfeccionada en el Senado”, afirmó.

    Reducción de ministerios

    La propuesta de Evópoli -realizada con el centro de estudios Horizontal- contempla la agrupación de los ministerios, de acuerdo a su área de trabajo.

    “Permite precisamente que se dividan los ministerios en grandes grupos”, afirmó Cruz-Coke.

    En una infografía disponible, se aprecia como bajo un eventual nuevo Ministerio del Interior y Gobierno, se agruparían las actuales carteras de Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y Secretaría General de Gobierno (vocería).

    Asimismo, los ministerios de Economía, de Minería, de Energía y de Agricultura, pasarían a formar parte del nuevo Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo.

    El nuevo Ministerio de Desarrollo Sustentable, en tanto, absorbería a los actuales de Ciencia y Medio Ambiente.

    Las actuales carteras de Transporte y Telecomunicaciones, y de Obras Públicas, por su parte, darían lugar al nuevo Ministerio de Infraestructura y Conectividad.

    Finalmente, se propone la fusión del Ministerio de Vivienda y Bienes Nacionales en una nueva cartera; al igual que con Desarrollo Social y Familia con el Ministerio del Deporte.

    Propuesta de Evópoli junto a Horizontal para la reducción de ministerios.
    Más sobre:GobiernoEvópoliJosé Antonio KastLuciano Cruz-Cokemegarreformaahorroministeriosreducción

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