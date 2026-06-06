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    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento del crimen organizado

    La iniciativa, encabezada por el diputado Mauro González, busca penalizar a quienes lucren con servicios sexuales de terceros, faciliten plataformas de promoción o inmuebles para estas actividades. Además, propone multar a quienes paguen por prestaciones sexuales de personas adultas.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento criminal

    Un grupo de diputados de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca sancionar la explotación económica del comercio sexual de personas adultas, la facilitación de medios para su promoción y el uso de inmuebles destinados a estas actividades.

    La iniciativa, encabezada por el diputado Mauro González, forma parte de la agenda de seguridad impulsada por la bancada RN y apunta a una de las fuentes de financiamiento del crimen organizado, en particular de bandas transnacionales como el Tren de Aragua.

    Según plantea el proyecto, la regulación vigente en Chile resulta insuficiente para enfrentar nuevas formas de criminalidad organizada, especialmente cuando el comercio sexual opera en condiciones de informalidad, escasa trazabilidad y sin controles estatales eficaces.

    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento criminal. Imagen referencial.

    En esa línea, el texto busca perseguir a quienes lucren con la explotación de terceros, administren o faciliten plataformas digitales, publicaciones o avisos destinados a ofrecer servicios sexuales, o proporcionen inmuebles para el desarrollo de estas actividades.

    El proyecto también incorpora una falta penal sancionable con multa para quienes paguen, ofrezcan pagar o prometan pagar por servicios sexuales de personas mayores de edad.

    Advertencia del fiscal Barros

    La propuesta surge luego de que el fiscal Héctor Barros, jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur y líder del equipo ECOH, advirtiera sobre la necesidad de regular y sancionar conductas vinculadas al comercio sexual.

    El persecutor señaló que esta actividad representa una de las vías que genera mayor cantidad de ingresos económicos al Tren de Aragua.

    “Si yo le cierro ese mercado a las organizaciones criminales, claramente lo que voy a tener es que no va a haber interés ahora en venir a, por ejemplo, ejercer la prostitución en Chile”, sostuvo Barros.

    El fiscal agregó que este fenómeno trae aparejada inmigración ilegal, control de personas por parte de organizaciones criminales, secuestros y otras dinámicas delictivas. “Esto es una seguidilla de cosas, donde lo que se requiere es legislar”, afirmó.

    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento criminal. En la imagen, el fiscal Héctor Barros. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    “Está siendo utilizado por bandas criminales”

    El diputado Mauro González, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, sostuvo que la iniciativa apunta a cerrar espacios de financiamiento para organizaciones delictivas.

    “En Chile se debe sancionar y regular el mercado sexual, porque está siendo utilizado por las bandas criminales como fuente de financiamiento”, señaló.

    El parlamentario explicó que el proyecto busca sancionar “como delito a todo aquel que explota económicamente los servicios sexuales de otra persona, a aquellos que intervienen en la publicidad y a aquellos que facilitan los inmuebles”.

    Asimismo, indicó que la propuesta contempla sancionar como falta a quien contrate y pague por prestaciones sexuales.

    Diputados RN buscan sancionar explotación sexual adulta para golpear financiamiento criminal. Imagen referencial. PATRICIO FUENTES Y.

    La iniciativa incorpora nuevas figuras al Código Penal, entre ellas la explotación económica del comercio sexual ajeno de personas mayores de edad, aun cuando exista consentimiento; la facilitación de medios digitales o impresos para ofrecer o concertar servicios sexuales; y la facilitación de inmuebles destinados a estas actividades.

    Además, el proyecto modifica la Ley N°19.913 para incluir la explotación económica del comercio sexual ajeno dentro del catálogo de delitos base de lavado de activos, con el objetivo de perseguir también las ganancias obtenidas a través de esta actividad ilícita.

    La propuesta cuenta con el respaldo de otros parlamentarios de RN, entre ellos Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis y Eduardo Durán, quienes destacaron la necesidad de avanzar en medidas concretas para debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad.

    Más sobre:Renovación NacionalRNDiputadosCrimen OrganizadoProyectoTren de AraguaExplotación Sexual

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