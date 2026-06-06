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    Muere Miguel Amunátegui Monckeberg, fundador de RN e integrante de la histórica Comisión Valech

    El abogado y académico de la Universidad de Chile tuvo una extensa trayectoria en derechos humanos, integró el INDH y participó en organismos clave para la calificación y reparación de víctimas de la dictadura.

    Por 
    Roberto Martínez

    Este sábado se confirmó el fallecimiento de Miguel Amunátegui Monckeberg, abogado, académico y uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN), quien destacó durante décadas por su trabajo en materia de derechos humanos y su participación en organismos fundamentales para la reparación de víctimas de violaciones a los derechos fundamentales cometidas durante la dictadura militar.

    La muerte del jurista fue confirmada tanto por la colectividad oficialista como por la Universidad de Chile, institución desde donde relevaron su extensa trayectoria académica y pública.

    A través de una declaración pública, Renovación Nacional lamentó “el fallecimiento de uno de sus fundadores, Miguel Amunátegui Monckeberg (1935-2026), destacado académico que realizó una valiosa contribución a las políticas de Estado en materia de derechos humanos en Chile, especialmente a través de su labor como consejero de la histórica Comisión Valech”.

    La tienda agregó que “su aporte al país trascenderá en el tiempo y seguirá siendo reconocido por su compromiso con los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Chile”.

    Trayectoria académica y rol en derechos humanos

    Desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile informaron que Amunátegui falleció durante la madrugada de este sábado y destacaron su trabajo como profesor de Introducción al Derecho en la casa de estudios.

    El abogado desarrolló una reconocida trayectoria en el ámbito público, particularmente como experto en políticas de Estado relacionadas con derechos humanos.

    Uno de los hitos centrales de su carrera ocurrió en noviembre de 2003, cuando fue designado como uno de los ocho integrantes de la histórica Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, instancia creada para identificar a las personas que fueron víctimas de prisión política y tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

    Amunátegui trabajó en la elaboración de documentación destinada a calificar a las víctimas de la represión y en la formulación de medidas de reparación.

    Posteriormente, en 2009, volvió a participar en una instancia vinculada a derechos humanos al integrar la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, creada para actualizar y continuar la labor desarrollada por la primera Comisión Valech.

    Paso por el INDH y la Academia Judicial

    Entre 2013 y 2019, Amunátegui también ejerció como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde participó activamente en debates jurídicos relacionados con la institucionalidad de protección de derechos fundamentales en el país.

    En paralelo, cumplió funciones como consejero de la Academia Judicial de Chile entre 2003 y 2007.

    En el ámbito privado, además, se desempeñó como juez árbitro en el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago y participó como director en distintas corporaciones y compañías aseguradoras.

    Como señal de duelo, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile informó que el estandarte universitario fue izado a media asta en el edificio principal de la institución.

    Asimismo, se informó que el velatorio será privado y que quienes deseen acompañar a la familia podrán asistir a una misa que se realizará este sábado a las 19.00 horas en la parroquia San Francisco de Sales, en Vitacura.

    El funeral del abogado se efectuará este domingo 7 de junio, luego de una ceremonia religiosa programada para las 09.00 horas en la parroquia San Juan de Vitacura.

    Más sobre:Miguel Amunátegui MonckebergRNComisión ValechINDHFacultad de Derecho de la Universidad de ChileNacional

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