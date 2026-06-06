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    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel

    Fue en febrero que el organismo electoral dictaminó la disolución de trece partidos políticos, entre ellos el Partido Social Cristiano (PSC), cuya reestructuración dio vida al ahora Partido Cristiano.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel

    El Partido Cristiano de Chile llevó a cabo el lanzamiento oficial este sábado en la sede del exCongreso Nacional en Santiago, tras haber reunido las firmas exigidas por la ley para inscribir la colectividad tras la disolución hace poco más de cuatro meses del Partido Social Cristiano (PSC).

    Al encuentro estuvo invitada la ministra de la Mujer, Judith Marín; las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz; el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, entre otras autoridades.

    “Reafirmamos nuestro compromiso por la libertad, los principios y valores cristianos. Apoyaremos a nuestros Carabineros y a las Fuerzas Armadas, y seguiremos trabajando en terreno con un fuerte sello social que nos une como partido”, expresó la colectividad a través de sus redes sociales.

    Fue en febrero que el Servicio Electoral (Servel) dictaminó la disolución de trece partidos políticos, entre ellos el Partido Social Cristiano (PSC), cuya reestructuración dio vida al ahora Partido Cristiano, liderado de forma transitoria por Jorge Sepúlveda.

    La medida se enmarcó en la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, que establece un umbral mínimo de votación o representación parlamentaria para mantener la existencia legal.

    Ante esto, la colectividad inicio en diciembre, y en paralelo a la resolución del organismo electoral, el proceso de inscripción del partido con un grupo de cien fundadores que concluyó este sábado tras ocho semanas de recolección de firmas.

    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel

    El presidente de la tienda, Jorge Sepúlveda, agradeció a las personas “que han creído en este proyecto, muy en especial en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía, donde hemos alcanzado los requisitos mínimos establecidos por Servel para poder ser desde un partido en formación a un partido constituido”.

    El timonel del PCC definió a la colectividad como un partido de derecha. “Tenemos una profunda convicción en los temas sociales: creemos en la defensa de la vida, la familia, las libertades, y también con todas las temáticas contingentes como la seguridad, la educación y la salud”, definió.

    Asimismo, Sepúlveda sostuvo que la meta de la tienda política es constituirse como un partido a nivel nacional para “influir con otros valores y principios en nuestra nación”.

    Por su parte, la diputada Sara Concha, miembro del nuevo partido, mencionó que el PCC es la “continuidad de un proyecto político que nos brindó el espacio para poder hoy día estar representando los principios y valores, y también la representación política de muchas personas que han confiado en este proyecto político”.

    La diputada Francesca Muñoz, igualmente, señaló que “vamos a seguir trabajando en el ámbito de levantar las banderas de la propiedad a favor de la vida, la familia, la infancia y, por supuesto, la seguridad como pilar de desarrollo para nuestro país, además de buscar siempre salir de este estancamiento que, lamentablemente, tenemos en Chile”.

    Según la misma tienda, “el PCC defiende una cosmovisión cristiana de la sociedad, que pone en valor la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural; la familia como núcleo fundamental de la sociedad; la espiritualidad y libertad de conciencia como parte íntegra del quehacer social; apoyo y defensa absoluta de la democracia y la institucionalidad. Hoy, las ideas del PCC encuentran amplio respaldo en la sociedad“.

    Partido Cristiano de Chile realiza lanzamiento oficial tras reunir firmas para su inscripción ante el Servel.

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