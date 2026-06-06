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    Kast alude a rebaja de impuesto corporativo de la megarreforma y hace guiño al mundo privado: “Hay que agradecerles”

    El Mandatario, en una actividad de reforestación en Renca, sostuvo que “una cosa es pagar impuestos, que es lo que corresponde, y serán los que definan el Parlamento, pero hay una parte adicional que no se ve y hay que mostrarla”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Presidente José Antonio Kast en Renca. msm

    Previo a su gira a las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta, que lo tendrá en la zona norte hasta el lunes, esta mañana el Presidente José Antonio Kast participó en la reforestación del cerro Colorado, en Renca, desde donde envió un mensaje por la megarreforma, con un guiño al mundo privado.

    El Mandatario aludió a la propuesta de rebaja de impuesto corporativo para las grandes empresas, del 27% al 23%, que incluye el proyecto de Reconstrucción Nacional que se tramita en el Parlamento.

    msm

    “A todos los que representan al mundo privado, les doy las gracias, porque muchas veces esto no se sabe. Muchas veces nos separan diferencias, pero esto, que es una responsabilidad social, muchas veces no se conoce. Y hay que revelarla”, dijo.

    Y luego agregó: “Hay que agradecerle a aquellas personas que han sido exitosas en la vida y que le devuelven la mano a las personas que han tenido más dificultades para salir adelante de una manera distinta que solo pagando impuestos. Porque una cosa es pagar impuestos, que es lo que corresponde, y serán los que definan el Parlamento los que hay que pagar, más o menos impuestos, pero hay una parte adicional que no se ve, que es esta, y eso hay que mostrarlo”.

    El Jefe de Estado, siguiendo con su argumentación, planteó que “esto es tanto más importante que cumplir las normas tributarias, porque esto nos une. Cuando se paga el impuesto, uno no ve quién lo paga, pero aquí sí vimos quién plantó el árbol. Aquí sí vemos la unión entre personas que pueden tener una muy buena situación y personas que tienen una situación muy vulnerable”.

    msm

    En su alocución, Kast también hizo un llamado al diálogo y a mantener la convivencia democrática.

    “No se necesita pensar igual, pero sí respetarse, sí buscar diálogos. Si los diálogos no llegan a puerto, como digo siempre, se votará. Y como decía Julio Martínez, ganará el más mejor. Pero democráticamente, no por la fuerza”, remarcó.

    Más sobre:José Antonio KastImpuestosParlamentoGobiernoRencaPolíticaMegarreformaReconstrucción Nacional

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