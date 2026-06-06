Kimi Antonelli vuelve a dominar en la Fórmula 1: el italiano conquista su cuarta pole position en el GP de Mónaco
Al igual que en China, Japón y Miami, el piloto de Mercedes volvió a brillar en la prueba de clasificación.
Nueva jornada de la Fórmula 1, y nuevo triunfo para Kimi Antonelli en la prueba de clasificación. El piloto de Mercedes, que ya había festejado en esta instancia durante los Grandes Premios de China, Japón y Miami, volvió a ratificar su jerarquía al obtener la pole position en el GP Mónaco.
El italiano de 19 años parece no tener freno, ya que ha dejado sin opciones a rivales de envergadura como George Russell, Max Verstappen y Lewis Hamilton. En el lujoso circuito de Montecarlo, el boloñés superó a todos sus adversarios con una marca de 1:12.051 y largará en el primer puesto de la parrilla de cara a la carrera de este domingo.
Antonelli, que lidera con amplio margen la tabla general de pilotos, destacó su gran rendimiento bajo el alero de la escudería británica. “Ha sido una de esas vueltas mágicas. He podido clavar la vuelta y ha sido una quali muy apretada junto a Max. Sabía que la última era buena, estoy muy contento. Muchas gracias al equipo, porque ayer nos costó un poco y hoy hemos podido mejorar mucho. Ha sido la clasificación más intensa del año, requiere un esfuerzo tremendo. Estoy disfrutando del pilotaje y del coche”, dijo.
Por detrás del transalpino apareció Verstappen, que vuelve a ser protagonista tras varias semanas de deslucidas actuaciones. Por esto, el neerlandés valoró su registro de 1:12.094. “Si me hubieran dicho ayer que iba a luchar por la primera fila de la parrilla, lo habría firmado. Es extremadamente positivo. Estoy contento y a ver mañana en la salida, porque estos coches son muy complicados y tengo dos coches por detrás de mí que salen muy bien”, lanzó.
En el tercer carril, en tanto, Hamilton cerró el podio. El piloto de Ferrari felicitó al máximo contendiente a la corona. “Enhorabuena a Kimi, ha hecho un grandísimo trabajo. La primera pole en Mónaco siempre es especial. Pintaba bien en los libres, pero cuando hemos llegado a la clasificación el coche ha sido radicalmente distinto, tenemos que analizarlo a fondo. Está todo muy apretado, me encanta ver cómo de cerca estamos los unos de los otros”, señaló.
Revisa la clasificación para el GP de Mónaco:
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (RB Racing)
- Alexander Albon
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Arvid Lindblad (RB Racing)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Oliver Bearman (Haas)
- Valteri Bottas (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
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